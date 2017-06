Start-up-Fabrik Großinvestor Kinnevik steigt bei Rocket Internet aus

Der schwedische Großaktionär Kinnevik steigt endgültig bei der Start-up-Schmiede Rocket Internet aus. Die schwedische Beteiligungsgesellschaft will 10,9 Millionen Rocket-Aktien bei institutionellen Investoren platzieren - dies entspricht dem kompletten Aktienpaket des Investors von zuletzt 6,6 Prozent. An der Börse kam diese Nachricht nicht gut an: Rocket-Internet-Aktien verloren rund vier Prozent.

Der schwedische Großaktionär hatte bereits im Februar Rocket-Anteile mit Gewinn verkauft und damals seinen Anteil halbiert. Der schwedische Risikokapitalgeber Kinnevik gehört zu den ersten Rocket-Investoren nach der Firmengründung 2007.

Für die Start-up-Schmiede Rocket Internet, zu der Beteiligungen wie der Lieferdienst Delivery Hero (Lieferheld, Foodora) gehören, läuft es derzeit alles andere als rund: Geplante Börsengänge von halbwegs gut laufenden Beteiligungen wurden abgesagt, noch immer macht die Start-up-Fabrik Verluste in Millionenhöhe. Die Rocket-Internet-Aktie entpuppte sich nach ihrem Börsendebüt als Kapitalvernichter: Um rund 60 Prozent ist der Kurs seitdem gefallen.