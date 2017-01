Pläne für 2017 Rossmann will mehr Filialen eröffnen als dm

Die Drogeriemarktkette Rossmann, Nummer zwei im Markt hinter dm, will im neuen Geschäftsjahr 250 neue Filialen eröffnen. 110 sind in Deutschland geplant, wie das Unternehmen mitteilte.

Damit setzt sich Rossmann ehrgeizigere Ziele als der Marktführer, der die Eröffnung von 90 Zweigstellen in Deutschland dieses Jahr beabsichtigt. Rossmann kommt hierzulande auf 2055 Drogeriemärkte, dm auf 1825. Abgeschlagen auf dem dritten Platz rangiert die Firma Müller, die derzeit 757 Geschäfte in Deutschland betreibt.

Wie Rossmann weiter mitteilte, hat die Kette 2016 den Umsatz um 6,3 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro gesteigert. Demnach erzielte das Unternehmen erstmals in seiner Geschichte mehr als acht Milliarden Euro Umsatz. Prozentual blieb es aber hinter dem Wert von 2015 zurück: damals waren die Umsätze um 9,4 Prozent auf rund 7,9 Milliarden Euro gestiegen. In Deutschland erzielte die Kette ein Plus von 5,4 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro.

Aldi, Lidl & Co. greifen mit Niedrigpreisen an

Der Markt in der Drogeriebranche ist hart umkämpft. An manchen Hauptstraßen finden sich häufig eine Vielzahl der Geschäfte, mitunter eröffnet eine Filiale direkt neben dem Rivalen. Unter Druck werden die angestammten Ketten auch von Discountern wie Aldi und Lidl gesetzt, die immer neue Haushalts- und Pflegemittel von Markenherstellern ins Sortiment nehmen - mit Niedrigpreisen, versteht sich. Hinzu kommt, dass die Lebensmittelriesen Edeka und Rewe ihr Drogeriesegment ausbauen.

Die Folgen des Verdrängungswettbewerbs spiegeln sich auch in den Bilanzen der Ketten wider. So konnte dm in Deutschland zuletzt nur um 6,6 Prozent zulegen - nach 9,8 Prozent im Vorjahr. Zum Vergleich: Die Auslandsgesellschaften erzielten ein Plus von 8,1 Prozent.

dm muss allerdings nicht fürchten, vom Thron gestürzt zu werden. Insgesamt erreichten die Karlsruher einen Umsatz von zuletzt 9,7 Milliarden Euro in ganz Europa - und liegen damit 1,3 Milliarden Euro vor Rossmann.