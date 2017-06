Korruptionsaffäre Rüstungskonzern Atlas muss 48 Millionen zahlen

Im Zusammenhang mit einer Korruptionsaffäre um Geschäfte in Griechenland und Peru muss der Bremer Rüstungskonzern Atlas Elektronik rund 48 Millionen Euro an die Staatskasse der Hansestadt zahlen. Mit dem von der Staatsanwaltschaft verfügten Betrag werde der Gewinn abgeschöpft, den das Unternehmen als Begünstigter aus diesen Projekten erlangt habe, teilte die Behörde mit. Im Gegenzug werden die Ermittlungen gegen das Unternehmen wegen Verdachts der Bestechung und Korruption eingestellt.

Die Beschuldigten sollen einem griechischen Handelsvertreter 13 Millionen Euro an Provisionen für seine Rolle bei der Vermittlung von zwei Rüstungsprojekten über Sonarsysteme für U-Boote gezahlt haben. Von der Summe sollen wiederum Bestechungsgelder in Millionenhöhe an griechische Amtsträger geflossen sein, um den Rüstungsauftrag zu erhalten. Auch im Zusammenhang mit dem Verkauf von Torpedos an die peruanische Marine seien Bestechungsgelder an einen Vermittler von Atlas Elektronik gezahlt worden, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Die Staatsanwaltschaft hatte seit 2013 gegen Atlas Elektronik wegen Verdachts von Provisionszahlungen an ausländische Amtsträger für Rüstungsgeschäfte ermittelt. Die Ermittlungsverfahren gegen insgesamt 17 Verantwortliche der Atlas Elektronik GmbH und deren Mittäter dauerten weiter an, sagte Staatsanwältin Silke Noltensmeier.

Mit der Zahlung werde ein das Unternehmen belastendes Kapitel abgeschlossen, teilte der Sprecher der Atlas-Geschäftsführung, Jens Bodo Koch, mit. Die damaligen Einnahmen von Atlas seien ungerechtfertigt gewesen, weil ehemalige Verantwortliche durch fahrlässiges Verhalten ihrer Aufsichtspflicht zur Verhinderung von Regelverstößen im Ausland nicht nachgekommen seien.