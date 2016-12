Markenstreit Run DMC verklagen Amazon und Walmart

Eigentlich gibt es Run DMC gar nicht mehr, die legendäre Hip-Hop-Band löste sich 2002 auf, als DJ Jason Mizell ("Jam Master Jay") in seinem Tonstudio erschossen wurde. Aber der Name klingt immer noch, und Produkte mit dem Label Run DMC verkaufen sich gut. So gut, dass einer der Bandgründer jetzt US-Einzelhandelskonzerne wie Walmart, Amazon, Jet und andere verklagt - sie hätten den Namen unerlaubt benutzt.

Der Rapper Darryl "DMC" McDaniels, Eigentümer der Marke Run DMC, hat seine Klage gegen die Unternehmen im US-Bundesstaat New York eingereicht. Die beschuldigten Konzerne stellten zahlreiche Produkte mit und unter dem Namen her und nutzten die seit 2007 eingetragene Marke um diese Produkte zu bewerben und zu verkaufen, heißt es darin. Darunter seien so unterschiedliche Dinge wie Brillen, Hüte, T-Shirts oder Geldbeutel.

McDaniels fordert in dem Verfahren Schadensersatz in Höhe von 50 Millionen Dollar, weil die Händler den Namen Run DMC missbräuchlich verwendet, verwässert und beschädigt hätten. Die Unternehmen führten Verbraucher in die Irre, die glauben könnten, dass Run DMC die mit dem Namen beworbenen Produkte unterstütze.

McDaniels' Angaben zufolge hat die Marke seit den Achtzigerjahren mehr als 100 Millionen Dollar eingespielt. Amazon und Walmart äußerten sich zunächst nicht zu der Klage.

McDaniels hatte Run DMC gemeinsam mit Joseph "Run" Simmons und Jason "Jam Master Jay" Mizell 1982 in New York ins Leben gerufen. Die Band wurde 2009 nach Hits wie "King of Rock", "Walk This Way" oder "It's Like This" 2009 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen - als zweite Hip-Hop-Gruppe nach Grandmaster Flash & The Furious Five. Nach dem Mord an Mizell hatten McDaniels und Simmons die offizielle Auflösung von Run DMC bekanntgegeben.