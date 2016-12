Wahlkampfhilfe für Putin Inflation in Russland auf niedrigstem Stand seit 25 Jahren

Ein Vierteljahrhundert lang war die Inflationsrate in Russland nicht so niedrig wie derzeit: 5,4 Prozent. Um diesen Wert stiegen die Verbraucherpreise in 2016, teilte das nationale Statistikamt auf Grundlage vorläufiger Daten mit.

Vergangenes Jahr hatte die Teuerungsrate noch bei knapp 13 Prozent gelegen. Relativ niedrig war der Anstieg der Verbraucherpreise zuletzt 2011 ausgefallen, mit rund sechs Prozent. Doch vor allem 2014 und 2015 stiegen die Preise stark, vor allem wegen des Verfalls des Rubels.

Die russische Währung gab in den Jahren wegen des schwachen Ölpreises und der Sanktionen des Westens gegen Russland nach. Vor allem importierte Waren wurden sehr viel teurer.

Die diesjährige niedrige Preissteigerungsrate kommt Präsident Wladimir Putin gelegen. Anfang 2018 stehen Präsidentschaftswahlen an. Erst kürzlich strich er es als Erfolg heraus, dass das Wirtschaftswachstum in seinem Land dieses Jahr nur um 0,5 bis 0,6 Prozent gefallen sei. Im letzten Quartal 2016 sei das Bruttoinlandsprodukt sogar gewachsen. Zum Vergleich: Vergangenes Jahr ging das Wirtschaftswachstum um 3,7 Prozent zurück. Dazu trug vor allem der Ölpreisverfall bei.