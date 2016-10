Russische Ölkonzerne Rosneft übernimmt Konkurrenten Bashneft

Russlands größter Ölkonzern Rosneft übernimmt auf Wunsch der Regierung den Staatsanteil am Konkurrenten Bashneft. Für die Mehrheitsbeteiligung in Höhe von 50,8 Prozent bezahlt Rosneft umgerechnet 4,7 Milliarden Euro. Das geht aus einer von Regierungschef Dmitrij Medwedew unterzeichneten Anordnung hervor, berichten russische Agenturen.

Zuvor hatte bereits Bashneft-Chef Andrej Belusow verkündet, dass der Deal so gut wie beschlossen sei. "Das Hauptziel ist es, möglichst schnell Geld für den diesjährigen Haushalt aufzubringen", sagte Belusow.

Russland hatte die Pläne zur Teilprivatisierung Mitte August vorübergehend gestoppt, weil sie für Unruhe in Wirtschaft und Politik sorgten. Russlands Wirtschaft setzen der Ölpreisverfall und die westlichen Sanktionen im Ukrainekonflikt zu. Das lastet auch auf den Staatsfinanzen. Das Geld aus dem Bashneft-Verkauf soll dazu beitragen, das Haushaltsloch zu verkleinern.

Bashneft gilt mit einem Fördervolumen von etwa 20 Millionen Tonnen im Jahr als sechstgrößter Ölproduzent in Russland. Das Unternehmen ist in der Teilrepublik Baschkortostan westlich des Uralgebirges ansässig.

Medwedew ordnete ferner an, noch in diesem Jahr 19,5 Prozent der Staatsanteile an Rosneft zu privatisieren.