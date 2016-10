Ökostromtochter von RWE Innogy mit größtem Börsengang seit 2000

Am deutschen Aktienmarkt hatte am Freitagmorgen die Firma Innogy ihr Debüt, die neue Tochter des Energiekonzerns RWE . Es wurde ein Börsengang der Superlative. Unmittelbar nach Börseneröffnung um 9 Uhr stieg der Kurs auf mehr als 37 Euro, derzeit schwankt er bei rund 36 Euro.

Bis zu 20 Milliarden Euro war Innogy am ersten Handelstag wert - rund doppelt so viel wie die Mutterfirma RWE und deutlich mehr als Erzrivale E.on und dessen Ausgliederung Uniper zusammen. Rund fünf Milliarden Euro erlöste RWE mit der Ausgliederung von Innogy. So viel Geld hat seit dem Debüt der Siemens-Tochter Infineon am 13. März 2000 kein Börsengang mehr eingebracht.

Für RWE-Chef Peter Terium ist all das eine späte Genugtuung. Mehr als ein Jahr musste er mit dem Vorwurf leben, ein Zauderer und Zögerer zu sein. Branchenkenner forderten, er solle sich ein Beispiel an E.on-Chef Johannes Teyssen nehmen, der seine E.on schon viel früher in zwei Firmen aufgespalten hatte, um die Herausforderungen der Energiewende zu meistern.

Nun, rund einen Monat nachdem E.ons Kohle- und Gasgeschäft unter dem Namen Uniper an die Börse gegangen ist, hat sich das Blatt gewendet. Während die Uniper-Aktie noch immer bei ihrem Ausgabekurs von rund zehn Euro herumdümpelt, sind die Innogy-Papiere gefragt. Terium ist mit seiner neuen Firma am deutschen Energiemarkt plötzlich die Nummer eins.

Der Run auf die Innogy-Aktie kommt nicht von ungefähr. Denn das neue Energieunternehmen ist für Anleger gleich aus drei Gründen attraktiv:

Stabile Erträge : Mehr als die Hälfte des operativen Ertrags stammt aus dem Geschäft mit den Stromnetzen. Für deren Betrieb und Ausbau bekommt Innogy vom Staat eine Rendite von gut sieben Prozent garantiert, die Kosten werden auf die Stromrechnungen der Verbraucher umgeschlagen.

REUTERS RWE-Chef Peter Terium am ersten Börsentag von Innogy

"Insbesondere internationale, auf Energieversorger fokussierte Investoren fanden eine solche Konstellation bisher eher bei spanischen oder britischen Titeln, nicht aber in Deutschland", sagt Thomas Deser, Portfoliomanager bei der Investmentfondsgesellschaft Union Investment. "Die Aktien von Innogy bieten diesen Anlegern jetzt auch die Möglichkeit der Diversifikation nach Deutschland."

Fragt sich nur, wie nachhaltig ein Investment in die Aktie ist. Denn Innogy hat hauptsächlich drei Geschäftsfelder: erneuerbare Energien, Strom- und Gasnetze und Vertrieb. Und in allen drei Bereichen sind die Zukunftsaussichten alles andere als rosig.

Die Einnahmen aus dem Stromnetzgeschäft dürften über kurz oder lang sinken. "Hier lauert die größte Gefahr", sagt Thomas Hechtfischer, Geschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Bereits Mitte Oktober könnte die Bundesnetzagentur eine erste Senkung der Renditen bekanntgeben. Weitere Einschnitte dürften in den kommenden Jahren folgen.

Um auf all diesen Wettbewerbsfeldern zu bestehen, muss Innogy viel investieren. Das aber kann die Firma kaum, wenn sie 70 bis 80 Prozent ihres Gewinns als Dividende ausschüttet. "Langfristig erwarten wir von Innogy ein nur geringes Ergebniswachstum", sagt Fondsmanager Deser. Kurzfristig indes ist die Aktie von Deutschlands nun größtem Energiekonzern hoch attraktiv.