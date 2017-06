Börse Atomurteil treibt Kurse von Energiekonzernen in die Höhe

Die Aktienkurse der deutschen Energieversorger haben am Mittwoch stark vom Urteil des Bundesverfassungsgerichts profitiert. RWE und Eon notierten bis zu sechs Prozent im Plus und zählten damit zu den Gewinnern an den deutschen Börsen. Damit erreichten beide Aktien ihre Jahreshöchststände.

Der Grund für den Anstieg der Kurse: Das Gericht hat die sogenannte Brennelementesteuer für verfassungswidrig erklärt. Die Steuer auf Kernbrennstoffe in Atomkraftwerken gab es sechs Jahre lang von 2011 bis 2016. Für alle Brennelemente, die neu im Reaktor zum Einsatz kamen, waren je Gramm 145 Euro fällig. Nun können die Energiekonzerne mit milliardenschweren Steuerrückzahlungen rechnen. Das Bundesfinanzministerium hat angekündigt, die dadurch eingenommenen rund 6,3 Milliarden Euro mit Zinsen an die Atomkonzerne zurückzuzahlen.

Eon teilte am Mittwoch mit, das Unternehmen gehe von einer Erstattung der Steuerzahlung in Höhe von rund 2,85 Milliarden Euro zuzüglich Zinsen von rund 450 Millionen Euro aus. RWE erklärte, man habe seit 2011 rund 1,7 Milliarden Euro Steuer gezahlt.

RWE-Aktien stiegen seit Jahresbeginn um 60 Prozent

Damit setzen die Aktien der Energiekonzerne ihren Aufwärtstrend seit Jahresbeginn fort: Aktien von RWE haben seitdem um rund 60 Prozent zugelegt, die Papiere von Eon stiegen um 23 Prozent.

Einige Bankanalysten glauben nun, dass die Kurse der Versorgeraktien weiter steigen dürften, zahlreiche Analysten haben ihre Kursprognosen angehoben. Die Analysten von Goldman Sachs etwa empfehlen, Eon-Aktien zu kaufen. Durch die Rückerstattung der Steuern könne das Unternehmen schneller als geplant seine Schulden abbauen und eine höhere Dividende an ihre Aktionäre ausschütten.

Die genaue Höhe der Zinsen der Rückzahlungen des Bundes an die Konzerne steht aber noch nicht fest. Grundsätzlich gilt, dass pro Jahr sechs Prozent anfallen, heißt es aus dem Finanzministerium. Bei den Zahlungen handle es sich um eine einmalige Belastung des Bundeshaushaltes in diesem Jahr. Die geplanten Steuererleichterungen von 15 Milliarden Euro würden erst von 2018 an wirksam.