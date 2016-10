Flughafen-Kontingente Ryanair will Air-Berlin-Schwäche ausnutzen

Der irische Billigflieger Ryanair bringt sich als Alternative zu Air Berlin ins Gespräch. Das Wachstum im europäischen Flugverkehr werde "von Ryanair kommen". Für Flughäfen sei es daher "ratsam", den Kontakt zu Ryanair zu suchen, sagte der Chef des Operativen Geschäfts, David O'Brien, am Mittwoch in Nürnberg. Dort will Ryanair Anfang November neben Hamburg eine neue Basis eröffnen.

Viele Flughafenbetreiber würden derzeit mit ihnen sprechen, sagte er. Es seien auch einige große Flughäfen darunter, denen der Verlust großer Air-Berlin-Kontingente drohe. Welche Flughäfen das sein sollen, sagte Ryanair nicht. "Wir wollen in Deutschland wachsen", sagte O'Brien. 2017 strebt das Unternehmen nach eigenen Angaben für Deutschland eine 20-prozentige Passagierzunahme an.

Die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin steht vor einem tiefgreifenden Konzernumbau. Air Berlin will sich mit nur noch 75 Maschinen künftig auf das Geschäft mit den beiden Drehkreuzen Berlin und Düsseldorf konzentrieren.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt nannte den möglichen Verbund "nachvollziehbar". Die Pläne seien "ein Weg, der überzeugend sein kann", sagte der CSU-Politiker. Das Engagement der Lufthansa, die bis zu 40 Flugzeuge von Air Berlin samt Besatzungen für sechs Jahre anmieten will, sichere "Verbindungen außerhalb der großen Drehkreuze", fügte der Minister hinzu.

Vor der Zentrale des Ferienfliegers Tuifly am Flughafen Hannover kam es derweil zu spontanen Mitarbeiterprotesten. Nach Angaben von Augenzeugen waren etwa 100 Menschen teils mit ihren Angehörigen vor der Zentrale erschienen. Sie skandierten: "Wir sind Tuifly und wollen es auch bleiben." Arbeitnehmervertreter fürchten, dass durch den Umbau Jobs verloren gehen. Das Unternehmen bestätigte die Kundgebung.