Billigfluglinie Ryanair EuGH verbietet Trickserei beim Arbeitsrecht

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Ryanair dazu verurteilt, nationales Arbeitsrecht im Luftverkehr anzuwenden. Das bedeutet, dass Mitarbeiter der Fluglinie zu den Bedingungen angestellt werden müssen, die in dem Land gelten, in dem sie stationiert sind.

Hintergrund ist, dass im Jahr 2011 sechs Arbeitnehmer in Belgien vor Gericht zogen, weil sie der Ansicht waren, dass die Firmen Crewlink und Ryanair das belgische Recht für seine Mitarbeiter beachten und anwenden müssten.

Ryanair und Crewlink sind Gesellschaften irischen Rechts mit Sitz in Irland. Bislang wenden sie auch in anderen EU-Ländern irisches Arbeitsrecht an. Der EuGH hat das nun unterbunden - was auch Folgen für deutsche Mitarbeiter der Fluglinie haben könnte.

"Dies ist ein guter Tag für Europas Passagierluftfahrt und ihre Beschäftigten", sagte Ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle. Damit könne in Zukunft auch das deutsche Arbeitsrecht nicht mehr unterlaufen werden.

Dass Ryanair heute die größte Fluglinie Europas sei, basiere unter anderem auf der Scheinselbstständigkeit von Piloten sowie auf schlechten Arbeitsbedingungen und schlechter Bezahlung der Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, sagte Behle.

Die Aktien der Fluglinie verloren nach Verkündigung des Urteils bis zu 4,4 Prozent an Wert. Analysten rechnen mit Kostensteigerungen. Firmenchef Michael O'Leary beteuerte dagegen vor Journalisten, die Arbeitskosten würden durch das Urteil um "keinen Cent" steigen.