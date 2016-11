Rekordzahl Ryanair befördert so viele Menschen wie nie

Die Fluggesellschaft Ryanair hat in ihrem zweiten Geschäftsquartal dank eines Rekords bei den Passagieren seine Gewinne stark gesteigert. Der Überschuss wuchs im Zeitraum Juli bis September um acht Prozent auf 912 Millionen Euro, wie Europas größter Billigflieger mitteilte. Analysten hatten mit einem schlechteren Ergebnis gerechnet. Ryanair plant nun einen Aktienrückkauf von bis zu 550 Millionen Euro.

Ungeachtet fallender Ticketpreise will die Fluglinie ihren Anteil am europäischen Kurzstreckenmarkt weiter erhöhen. Er liegt derzeit bei 15 Prozent, im Visier sind 20 Prozent. Um die Wachstumsziele zu erreichen, wird die geplante Stilllegung von rund 40 Flugzeugen verschoben.

Zudem soll die Zahl der Passagiere stärker zunehmen als bisher erwartet. Ryanair rechnet nun mit mehr als 200 Millionen Passagieren jährlich bis zum Jahr 2024. Zuvor war die Billigfluglinie von 180 Millionen Passagiere pro Jahr ausgegangen. In der vergangenen Woche hatte Ryanair Pläne vorgestellt, von März an der Lufthansa auch auf deren Heimatbasis Frankfurt am Main mit Flügen nach Spanien und Portugal Konkurrenz zu machen.

Auch im gesamten ersten Halbjahr verdiente Ryanair mehr: Den Gewinn nach Steuern für den Zeitraum von April bis September gab das Unternehmen mit 1,17 Milliarden Euro an, das sind sieben Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2015.

Das Unternehmen habe mit seinem Gewinnanstieg im ersten Halbjahr eine "unglaubliche Entwicklung" trotz der schwierigen Marktbedingungen wie Flughafenstreiks, Terrorismus und Brexit-Entscheidung in Großbritannien hingelegt, sagte Unternehmenschef Michael O'Leary. Die Fluggesellschaft hatte Mitte Oktober wegen des Absturzes beim britischen Pfund nach dem Brexit-Votum ihre Gewinnprognose für das Gesamtjahr senken müssen.

Für das kommende Jahr rechnet der Ryanair-Chef in Großbritannien nur mit einem Wachstum von fünf Prozent. Die britische Regierung habe wegen des Brexit keine Idee, was sie tun soll, sagte er dem Fernsehsender Bloomberg.