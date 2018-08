Streitlustiger Ryanair-Chef "Geh zurück an die Arbeit, du Faulpelz, sonst wirst du entlassen"

Der Streik der Ryanair-Piloten in Deutschland und anderen EU-Staaten an diesem Freitag bedeutet für Michael O'Leary eine Niederlage. Über Jahre hinweg predigte der Konzernchef, dass es bei seiner Billigfluglinie nur zufriedenes Personal gebe. Aus seiner Abneigung gegen Gewerkschaften machte er keinen Hehl. Eher friere die Hölle zu, als dass Ryanair Gewerkschaften anerkenne, soll O'Leary noch im September getönt haben. Nun legen die Piloten mit Unterstützung der Gewerkschaften mitten in der Ferienzeit europaweit Hunderte Flieger lahm. Und Ryanair wird wohl kaum etwas anderes übrig bleiben als eine einvernehmliche Lösung mit den Gewerkschaften.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich O'Leary mit verbalen Rüpeleien inszeniert hat - im Gegenteil. Der Airline-Chef ist für seine markigen Sprüche berühmt. Eine Auswahl:

Die schlimmsten Sprüche von Ryanair-Chef O'Leary "Wir haben glückliche Piloten und glückliches Kabinenpersonal."

(im August 2017) "Unsere Mitarbeiter wollen nicht, dass wir die Gewerkschaften anerkennen. Sie interessieren sich nicht für Gewerkschaften."

(im Interview mit der "FAZ" August 2015) "Gewerkschaften sind überflüssig, die hat man im 19. Jahrhundert gebraucht, um Arbeitnehmerrechte zu erkämpfen. Jetzt gibt es genug sozialen Schutz."

(im Interview mit der "FAZ" 2017) "Wir haben eine Warteliste für Piloten, da stehen 3000 drauf. Fast nirgends können Sie so schnell zum Kapitän aufsteigen."

(im Interview mit der "FAZ" 2017) "Ich fordere jeden Piloten heraus, mir zu erklären, wie das ein schwieriger Job sein kann oder wie es kommt, dass sie überarbeitet sind oder wie irgendjemand, der laut Gesetz nicht mehr als 18 Stunden in der Woche arbeiten darf, jemals unter Erschöpfung leiden kann."

(im "Guardian" im September 2017) "Bullshit"

(regelmäßige Antwort auf die Frage, ob er Piloten über Subunternehmer zu Dumpingpreisen beschäftigt) "Unsere Buchungssysteme sind voll von Passagieren, die mal geschworen haben, dass sie nie wieder mit uns fliegen wollen."

(im September 2017 über verärgerte Fluggäste nach Flugausfällen) "Wir wollen weiterhin für die Toilettenbenutzung an Bord Geld verlangen. (...) Die Leute sollen am Flughafen aufs Klo gehen. Dann können wir zusätzliche Sitze einbauen und allen günstigere Tickets anbieten."

(im Interview mit der "FAZ" 2010) "Wieso soll das ein Scherz sein? Im Zug und in der U-Bahn dürfen die Leute auch stehen. Bei uns werden alle Sicherheitsgurte und Haltegriffe bekommen. Statt 189 Passagieren können wir dann vielleicht 220 Passagiere mitnehmen. Wir würden ihnen Preise von ein bis drei Euro garantieren."

(2010 auf die Frage, ob er den Stehplatz-Vorschlag ernst meine) "Das war nie ernst gemeint. Wir hatten früher kein Werbebudget und wollten so günstig in die Öffentlichkeit kommen. Jetzt wollen wir nett zu unseren Kunden sein."

(im April 2017 auf die Frage, warum er Kunden beschimpft oder Toilettengebühren fordert) "Aber in zwei bis drei Jahren, wenn wir das Image von Ryanair ändern - weg von Preis, Preis, Preis, Preis, hin zum Kundenservice und dass wir uns um die Umwelt kümmern und das Wohlergehen der Tiere und diesen ganzen Müll -, dann braucht Ryanair einen neuen Chef, weil ich mich nämlich um diesen Müll nicht kümmere."

(2010 auf die Frage, wann er als Ryanair-Chef abtritt) "Geh zurück an die Arbeit, du Faulpelz, sonst wirst du entlassen."

(via Twitter an einen Mitarbeiter, der sich 2013 in einer Twitter-Diskussion mit Kunden zu Wort meldete)

Unter dem aktuellen Streik leiden auch Kunden aus Deutschland. Über die lästerte O'Leary einst, für billige Tickets würden sie "nackt über Scherben kriechen". Wie ernst er solche Sprüche meint, ist schwer abzuschätzen. In einem Interview von 2006 sagte er, man bekomme eben eine "tolle PR, wenn Sie sich auf Pressekonferenzen ein bisschen irre aufführen". Kalkulierte Provokationen wurden zu seinem Markenzeichen. So tauchte er 2003 mit einem Panzer vor der Zentrale des Rivalen Easyjet auf. Die Botschaft: Wer sich mir in den Weg stellt, der wird überrollt.

Mehr zum Thema Streik in Europa Was Ryanair-Passagiere wissen müssen

Doch die Polter-Attitüde könnte jetzt für O'Leary zum Problem werden. Ryainair wird sich auf einen Kompromiss mit seinen Beschäftigten einlassen müssen. Abzuwarten bleibt, ob O'Leary dann auch noch Chef an Bord ist. 2010 verkündete er: "Ich habe drei kleine Kinder daheim. Das ist anstrengend. Da arbeite ich lieber noch ein paar Jahre."

Im Video: Ryanair-Chef O'Leary