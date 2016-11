Ryanair in Frankfurt Mit zwei Maschinen gegen die Lufthansa

Zwei Maschinen sind für eine Luftverkehrsgesellschaft wie Ryanair mit 350 Jets nicht besonders viel. Dennoch löste die Entscheidung der irischen Fluglinie, in Frankfurt zwei Boeing-Modelle vom Typ 737 zu stationieren, heftige Reaktionen aus. Firmenchef Michael O'Leary plane einen "Angriff auf die Lufthansa", heißt es.

Nun ja, es ist wohl ein Angriffchen. Sonst hätte der gebürtige Ire und Branchenschreck wohl nicht nur zwei Jets abgestellt und statt Rentnerzielen wie Mallorca oder Alicante gleich europäische Metropolen oder innerdeutsche Ziele ins Visier genommen.

Trotzdem ist die Entscheidung bemerkenswert - und markiert eine Zäsur in der europäischen Luftfahrtgeschichte. In der Branche galt über Dekaden eine Art ehernes Gesetz, wonach der jeweilige Nationalcarrier und das Management seines Heimatflughafens eng zusammenhalten. Notfalls wurde unerwünschten Eindringlingen eben die nötigen Start-und Landezeiten verweigert.

Fraport-Chef Stefan Schulte hat den Pakt mit der Lufthansa an ihrem Hauptsitz in Frankfurt nun aufgekündigt und eröffnet damit auch weiteren Billigkonkurrenten am Rhein-Main-Airport zu landen - aus blanker Not. Er wächst mit seinem eigenen Unternehmen längst nicht so schnell wie erhofft, und das liegt auch an der Lufthansa, die weniger neue Strecken eröffnet als erwartet. Schultes zwei Großaktionäre, das Land Hessen und die Stadt Frankfurt, erwarten jedoch eine stabile Dividende. Deshalb will er die Billigheimer nun mit Rabatten und Prämien für neue Destinationen locken. Das ist gewagt.

Lufthansa-Chef Spohr pocht als Noch-Platzhirsch schon auf Gleichbehandlung. Schließlich hat die Lufthansa dem Flughafen mit ihren Gebühren erst zur heutigen Größe verholfen. Auch politisch könnte Schultes Kurs gefährlich werden. Die dritte Startbahn am Rhein-Main-Airport wurde einst mit dem angeblich zu erwartenden stürmischen Wachstum des Flugverkehrs begründet und durchgesetzt. Das droht nun auszubleiben. Deshalb kommt Schulte den Preisbrechern weit entgegen, womöglich ein bisschen zu weit.