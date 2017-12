Angst vor Weihnachtsstreik Ryanair will Gewerkschaften anerkennen - nach 32 Jahren

Lange hat Ryanair-Chef Michael O'Leary versucht zu verhindern, dass sich Piloten von Europas größtem Billigflieger gewerkschaftlich organisieren. Das Unternehmen zahlte seinen Angestellten sogar eine Art "Anti-Gewerkschafts-Aufschlag".

Nun aber vollzieht Ryanair eine Kehrtwende und will in Zukunft Pilotengewerkschaften anerkennen, zum ersten Mal in 32 Jahren Unternehmensgeschichte. Der Schritt ist allerdings nicht die Folge später Einsicht. Pilotengewerkschaften hatten massiv Druck auf Ryanair gemacht - und für die Zeit um Weihnachten mit Streiks gedroht.

Ryanair hat nun nach eigenen Angaben die Pilotengewerkschaften in Irland, Großbritannien, Deutschland, Italien, Spanien und Portugal zu Gesprächen eingeladen. Allerdings will die Gesellschaft nur mit Gewerkschaftern verhandeln, die selbst für Ryanair fliegen.