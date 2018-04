Sainsbury's und Asda Britische Supermärkte planen Megafusion

Gemeinsam hätten sie nahezu 2800 Läden und mehr als 30 Prozent des britischen Einzelhandels inne: In Großbritannien zeichnet sich eine Fusion der Supermarktketten Sainsbury's und Asda zum Marktführer ab. Es könne in Kürze eine Gruppe mit einem Firmenwert von mehr als zehn Milliarden Pfund (etwa 11,35 Milliarden Euro) entstehen, sagte ein Insider. Sainsbury's bestätigte am Samstag, dass es Gespräche gebe.

Sainsbury's ist mit einem Marktanteil von 15,8 Prozent bislang die Nummer zwei auf der Insel. Asda - eine Tochter des amerikanischen Einzelhandelsriesen Walmart - mit 15,6 Prozent knapp dahinter die Nummer drei. Zusammen dürften Asda und Sainsbury's den britischen Marktführer Tesco (27,6 Prozent) überholen. Dem Insider zufolge soll der fusionierte Konzern Sainsbury's heißen, ohne dass die Marke Asda jedoch verschwindet. Sainsbury's-Chef Mike Coupe solle die neue Gruppe leiten.

Zuletzt hatten die deutschen Discounter Aldi und Lidl im britischen Einzelhandel zugelegt und die Wettbewerber stark unter Druck gesetzt. Aldi UK hatte erst kürzlich Pläne bekanntgegeben, wonach die Kette nochmal kräftig im britischen Markt investieren und bis zum Jahr 2022 mehr als 1000 neue Supermärkte eröffnen wolle. Nach Angaben des Marktforschers Kantar Worldpanel kommen Lidl und Aldi inzwischen zusammen auf nahezu 13 Prozent Marktanteil. Die Gespräche zwischen Sainsbury's und Asda dürften auch damit zusammenhängen.

Unklar ist jedoch, ob die Kartellbehörden die Pläne genehmigen würden. Nach Angaben von George MacDonald, Redakteur bei der "Retail Week", dürfte der Vormarsch von Aldi und Lidl die Entscheidung der Kartellwächter beeinflussen. "Möglicherweise wird diese Art von Megadeal die Zustimmung der Wettbewerbsbehörde bekommen", zitiert die BBC MacDonald.

Sainsbury's äußerte sich am Samstag nicht zu den Details. Die Supermarktkette ließ lediglich verlauten, dass sie am Montag vor Öffnung der Londoner Börse eine Mitteilung rausgeben werde.