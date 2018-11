Halbleiter- und LCD-Fertigung Samsung entschuldigt sich für Krebsfälle bei Fabrikarbeitern

Der südkoreanische Elektronikriese Samsung hat sich für Krebsfälle bei Arbeitern seiner Halbleiter- und LCD-Bildschirm-Fabriken entschuldigt. "Wir entschuldigen uns aufrichtig bei den erkrankten Arbeitern und ihren Familien", erklärte Samsungs Ko-Präsident Kim Ki Nam am Freitag. Der Konzern sei nicht richtig mit "Gesundheitsrisiken" in seinen Halbleiter- oder LCD-Fabriken umgegangen.

Aktivsten zufolge erkrankten über die Jahre rund 240 Menschen wegen ihrer Arbeit in Samsung-Fabriken. Mehr als hundert sollen an Leukämie und anderen Krebsarten gestorben sein. Familienangehörige hatten ausgesagt, dass Dutzende der früheren Arbeiter in den südkoreanischen Chip-Fabriken in Kontakt mit krebserregenden Chemikalien gekommen seien.

Der Skandal war 2007 publik geworden. Laut einer kürzlich bekanntgegebenen Vereinbarung wird Samsung betroffenen Mitarbeitern Entschädigungen von umgerechnet bis zu 116.000 Euro pro Fall zahlen. Abgedeckt werden 16 Krebsarten und andere Krankheiten.

Samsung hatte sich bereits im Mai 2014 wegen der Krankheitsfälle entschuldigt und 2015 einen Entschädigungsfonds eingerichtet. Damals hatte der Konzern aber noch betont, Samsung erkenne keinen Zusammenhang zwischen den Erkrankungen und der Arbeit in den Fabriken an.