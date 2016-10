Brennende Smartphones Samsung stoppt weltweit Verkauf des Galaxy Note 7

Der südkoreanische Smartphone-Marktführer Samsung hat den weltweiten Verkauf des Galaxy Note 7 gestoppt. Das gab das Unternehmen in der Nacht zu Dienstag bekannt. Kunden sollten ihr Galaxy Note 7 ausschalten und nicht mehr benutzen, heißt es in der Mitteilung.

Schon am Vortag hatte Samsung seine "Produktionsplanung geändert", ohne dies näher zu erläutern. Zuvor hatte es unbestätigte Medienberichte gegeben, nach denen Samsung die Produktion des umstrittenen Geräts eingestellt hatte.

Anlass sind immer mehr Berichte von Verbrauchern über brennende Smartphones. Samsung hatte Anfang September eine weltweite Umtauschaktion für rund 2,5 Millionen Geräte des Galaxy Note 7 wegen Brandgefahr bei den Akkus bekannt gegeben. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen neue Fälle bekannt, in denen nach Angaben der Betroffenen auch ausgetauschte Geräten des Note 7 in Brand gerieten. Samsung will diese Meldungen nun eigenen Angaben zufolge intensiv überprüfen.

Früheren Angaben der US-Verbraucherschutzbehörde zufolge könnte ein Grund für die Probleme beim ursprünglichen Note 7 gewesen sein, dass Akkus etwas zu groß für den Platz im Gehäuse geraten seien und es dadurch beim Einbau zu Kurzschlüssen in den Batterien kommen könne. Schon Anfang September hatte Samsung den Verkauf des Galaxy Note 7 deshalb vorläufig gestoppt.