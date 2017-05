Hauptversammlung SAP-Gründer Hasso Plattner verteidigt Millionen-Boni

SAP-Aufsichtsratschef Hasso Plattner hat die millionenschweren Bonuszahlungen für die Top-Manager vehement gegen Kritik verteidigt. Das am Aktienkurs orientierte Vergütungssystem sorge dafür, dass der Vorstand den langfristigen Unternehmenserfolg im Blick habe, sagte Plattner am Mittwoch bei der Hauptversammlung in Mannheim.

Der britische Investor Hermes und der US-Investmentberater ISS hatten die Managervergütungen als unangemessen hoch kritisiert und ihren Kunden empfohlen, dem Aufsichtsrat um Plattner bei der entsprechenden Abstimmung auf der Hauptversammlung die Entlastung zu verweigern.

SAP-Vorstandschef Bill McDermott hatte im vergangenen Jahr wegen des starken Kursanstiegs der SAP-Aktie mit rund 15 Millionen Euro etwa drei Mal so viel verdient wie im Jahr zuvor - und deutlich mehr als die Chefs der 29 anderen Konzerne im Aktienindex Dax. Theoretisch kann er sogar auf bis zu 41 Millionen Euro im Jahr kommen.

Plattner betonte, der Aufsichtsrat halte die Höhe für angemessen. Er habe "überhaupt kein Verständnis" für Diskussionen in der Politik, Bonuszahlungen für Manager zu begrenzen.

Der SAP-Mitgründer rechtfertigte die hohen Bezüge auch mit Verweis auf die Vergütungen bei Konkurrenten wie Oracle oder Salesforce, wo die Vorstandschefs gut 40 Milionen Dollar verdienen. "Die Vorstandsvergütung muss mit Blick auf unsere globalen Konkurrenten international wettbewerbsfähig sein."