Schlecker-Insolvenzverwalter "Erst werden die Mitarbeiter entschädigt"

Zur Person Privat Arndt Geiwitz ist Insolvenzverwalter der Drogeriekette Schlecker. Es ist der bisher größte Fall des 47-Jährigen nach hunderten Pleiten - und einer der schwersten. Ein Verkauf der Firma scheiterte. Nun ringt Geiwitz um höhere Entschädigungen für die Gläubiger.

SPIEGEL ONLINE: Die Familie Schlecker besitzt trotz der Insolvenz ihres Unternehmens ein Millionenvermögen. Dennoch gehen die meisten Gläubiger leer aus. Ist das gerecht?

Geiwitz: Herr Schlecker wird genauso behandelt wie jeder andere Insolvenzschuldner. Als eingetragener Kaufmann haftet er mit seinem Privatvermögen. Er selbst ist mittellos. Wie bei jedem anderen Insolvenzschuldner auch gilt, dass die Ehefrau, mit der er in Gütertrennung lebt, und die Kinder nicht enteignet werden dürfen.

Als die Drogeriemarktkette Schlecker 2012 in die Insolvenz ging, starb ein Stück deutsches Wirtschaftswunder. Mit einer ungewöhnlich großen Auswahl an Produkten und günstigen Preisen hatte Anton Schlecker - einst Metzger - für seine 1975 gegründete Drogerie das Erfolgsrezept gefunden. In wenigen Jahren expandierte er enorm, sogar ins Ausland. D ie Übernahme des Rivalen Ihr Platz 2007 und viele andere unternehmerische Fehlentscheidungen ruinierten die Bilanz - sie zogen Schlecker tief ins Minus. Trotz Filialschließungen schafften die Schleckers keine Kehrtwende mehr.

SPIEGEL ONLINE: Die Familie unterstützt Anton Schlecker nun. Gut, er fährt einen ziemlich alten Porsche seiner Tochter Meike und die vielen Prozesstage werden eine Schmach für ihn sein. Doch sein Lebensstandard dürfte sich kaum geändert haben.

Geiwitz: Das hat Meike Schlecker bei der Pressekonferenz im Januar 2012 übrigens auch gesagt, dass die Kinder ihren Vater unterstützen werden. Ihm selbst steht dieselbe Grundsicherung zu wie jedem anderen Menschen.

Schenkungen, Geldübertragungen und Verkäufe vor der Insolvenz haben die Staatsanwaltschaft Stuttgart stutzig werden lassen. Haben die Schleckers schnell noch Geld beiseitegeschafft und leben damit nun gut, während viele ihrer Gläubiger leer auszugehen drohen? Das soll nun ein Prozess vor dem Stuttgarter Landgericht klären, der am 6. März beginnt.

Es geht dabei um viele Millionen Euro . Die Vorwürfe: vorsätzlicher Bankrott und Beihilfe dazu, gegen die Kinder zudem Insolvenzverschleppung und Untreue. Anton und Christa Schlecker, ihre Kinder Lars und Meike müssen vor den Richtern erscheinen. Es wird für sie eine lange und in jedem Fall schmachvolle Zeit, die viele Details der Familie ans Licht zerren wird - 26 Prozesstage sind angesetzt.

SPIEGEL ONLINE: Wo könnte die Familie noch Geld versteckt haben?

Geiwitz: Mir ist bis heute nicht bekannt, dass irgendwo Geld versteckt war oder ist. Die Insolvenzanfechtungen von mir hat die Familie bereits Anfang 2013 anerkannt und 10,1 Millionen Euro bezahlt. Sollte das Strafverfahren bisher nicht Bekanntes zutage fördern, würde ich hier natürlich Ansprüche geltend machen.

SPIEGEL ONLINE: Es stand ursprünglich eine Forderung der Gläubiger von einer Milliarde Euro im Raum. Wie haben Sie die erhaltenen 10,1 Millionen Euro auf die Gläubiger verteilt?

Geiwitz: Die Quote und die eigentliche Verteilung finden erst nach Verfahrensabschluss statt. Zahlungen gingen bislang an Gläubiger mit Sicherungsrechten - vor allem Lieferanten. Erst werden die Schlecker-Mitarbeiter entschädigt und nur wenn dann noch Geld im Topf ist die mehr als 22.000 Insolvenzgläubiger.

SPIEGEL ONLINE: Gab es in Ihrer Laufbahn schon einmal einen ähnlichen Fall?

Geiwitz: Die Dimension des Verfahrens Schlecker ist außergewöhnlich, das zeigt sich auch jetzt in der Aufmerksamkeit für den Strafprozess.

SPIEGEL ONLINE: Was passiert, wenn der Prozess keine neuen Gelder hervorbringt?

Geiwitz: In jedem Fall erwarte ich weitere Gelder für die Gläubiger durch meine Kartellklagen. Ich habe gegen namhafte ehemalige Lieferanten Schadensersatzklagen mit einer Gesamtforderung von mehr als 300 Millionen Euro erhoben. Davon werden die ehemaligen Beschäftigten ohne Zweifel finanziell mehr profitieren als durch den Strafprozess.

Der Schlecker-Insolvenzverwalter sucht bei den ehemaligen Zulieferern des Drogerieunternehmens nach weiteren Geldquellen. Viele namhafte Unternehmen wurden vom Bundeskartellamt in den vergangenen Jahren mit Bußgeldern belegt, weil sie Preise abgesprochen hatten. Darunter sind Waschmittel-, Röstkaffee- und Drogerieartikelhersteller, Zucker- und Süßwarenfirmen - die Liste reicht von Beiersdorf und Gillette über L'Oréal bis Tchibo, Melitta und Henkel. Die Teilnehmer der Kartelle verklagt Geiwitz nun und verlangt Schadensersatz.

SPIEGEL ONLINE: Nach der Insolvenz standen viele Schlecker-Mitarbeiter ohne Perspektive auf der Straße. Viele freuen sich, weil Firmenpatriarch Anton Schlecker nun geradestehen muss für die Insolvenz - und mögliche Verfehlungen. Für sie ist er der Schuldige, der dennoch jetzt gut lebt. Wie sehen Sie ihn?

Geiwitz: Bei aller Kritik sollte man auch eines bedenken: Er hat bis zu 50.000 Arbeitsplätze in Europa geschaffen. Viele dieser auch langjährigen Mitarbeiter haben mir in Gesprächen versichert, dass sie gerne im Unternehmen gearbeitet haben. Wenn ein Unternehmer sein Lebenswerk verliert, ist das definitiv kein Grund zur Freude.

SPIEGEL ONLINE: Die Richter werden nun klären, ob die Schleckers vor der Insolvenz unrechtmäßig Geld zur Seite geschafft haben. Unabhängig davon wird kritisiert, die Vermögensübertragungen seien schon aufgrund der Moral falsch gewesen.

Geiwitz: Als Insolvenzverwalter habe ich das aber rein sachlich auf Grundlage der Gesetze zu beurteilen. Nehmen wir als Beispiel die Schenkung an seine Enkelkinder.

SPIEGEL ONLINE: Das war viel Geld, insgesamt 800.000 Euro, dennoch fanden es die Enkel unverständlich, es hergeben zu müssen.

Geiwitz: Natürlich. Aber im Verhältnis zum ehemaligen Vermögen war es nicht viel. Da sollte man die Relationen nicht ganz außer Acht lassen. Ob es viel war oder nicht, ob verwerflich oder nicht, für den Insolvenzverwalter zählt hier etwas ganz anderes: Da die Schenkung zum Zeitpunkt der Insolvenz keine vier Jahre zurücklag, habe ich das Geld entsprechend den Regeln der Insolvenzordnung zurückverlangt.

Seit der letztlich glimpflich endenden Entführung der Kinder Meike und Lars 1987 scheute die Familie die Öffentlichkeit. Doch ihr Geschäftsgebaren brachte sie schnell dorthin zurück: Es gab Kritik am schlechten Umgang mit Mitarbeitern, Berichte über Überwachungskameras und niedrige Löhne. Ein Gericht verurteilte das Ehepaar Anton und Christa Schlecker 1998, weil sie ihren Mitarbeitern Tariflöhne vorgetäuscht hatten. Der Geiz ruinierte das Image - noch bevor die verfehlte Expansionsstrategie das Unternehmen zugrunde richtete.

SPIEGEL ONLINE: Sie sind sehr verständnisvoll für Schleckers Situation. Er war aber kaum unschuldig am Untergang des Unternehmens. Viele Menschen empfinden es als Genugtuung, dass er nun vor dem Richter steht.

Geiwitz: Natürlich hat Anton Schlecker auch Fehler gemacht. Nur wird er öffentlich in einer Weise dämonisiert oder zumindest einseitig kritisiert, die ich mir definitiv nicht zu eigen mache. Wenn Sie mich fragen, gebe ich Ihnen eine sachliche Auskunft und keine, die einen Schuldner an den Pranger stellt. Für diese Haltung bin ich schon zu Beginn des Verfahrens häufig kritisiert worden, aber das ist meine tiefe Überzeugung. Daran halte ich fest. Fakt ist nämlich beispielsweise auch, dass Schlecker vor der Insolvenz die einzige Drogeriekette war, die zumindest zuletzt Tarif gezahlt hat.

SPIEGEL ONLINE: Mag sein, aber das passierte erst spät und unter Druck. Auch standen die vielen Verkäuferinnen der Schlecker-Filialen nach der Insolvenz plötzlich vor dem Aus - wegen strategisch falscher Weichenstellungen der Eigentümer.

Geiwitz: Sie wischen das mit "mag sein" weg, aber es gehört zum vollständigen Bild des Unternehmens nun mal dazu, auch wenn es nicht die vorherrschende Meinung bedient. Mit Blick auf die ehemaligen Mitarbeiter des Unternehmens wird mir auch eine andere Sichtweise zugetragen, nämlich dass sie sich nicht freuen, dass der Prozess nun wieder alles aufrollt. Für sie geht emotional alles von vorn los - und manche "Schlecker-Frau" hadert damit, nun wieder auf dieses Attribut reduziert zu werden.