Schutzzölle Maschinenbauer kritisieren Handelsschranken

Der Maschinenbauverband VDMA hat die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert und einen neuen Anlauf für ein Freihandelsabkommen der EU mit den Vereinigten Staaten gefordert. "Der amerikanische Präsident hat mit seiner erratischen Handelspolitik und der Ankündigung vieler Strafzölle zuletzt hohe Wellen geschlagen. Wir sehen dies mit großer Sorge", sagte VDMA-Präsident, Carl Martin Welcker auf der Hannover Messe.

Die Zölle würden auf Basis von rein nationalen Rechtsvorschriften und mit nicht-plausiblen Gründen erhoben. Die USA schienen sich dadurch mehr und mehr von der Welthandelsorganisation WTO abzuwenden auf eine aggressive Durchsetzung von US-Handelsrecht zu beharren.

Für die Maschinenbauer sind die USA der größte Einzelmarkt im Ausland. Die Hersteller konnten 2017 ihre Exporte dorthin um über elf Prozent auf rund 18 Milliarden Euro steigern. Auch im laufenden Jahr soll es weiter bergauf gehen.

"Das größte Risiko für die Industrie ist dieser Tage der zunehmende Nationalismus und damit Protektionismus in vielen Staaten - leider auch in Ländern der EU", sagte Welcker. Deutschland und die EU müssten sich für den Freihandel einsetzen.

Eröffnungsbesuch von Bundeskanzlerin Merkel

"Niemand kann ein Interesse an einer Eskalation von Handelskonflikten haben, bei dem am Ende alle Seiten verlieren - die USA, China und Europa." Die EU und die USA sollten versuchen, ein neues, schlankeres, Freihandelsabkommen zu vereinbaren. "Der Ort für die Beilegung von Handelsstreitigkeiten ist die WTO und nicht Twitter."

Mit ihrem traditionellen Rundgang hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Montagvormittag die weltgrößte Industrieschau Hannover Messe für Besucher eröffnet. Gemeinsam mit Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto vom diesjährigen Partnerland der Messe schaut sie sich die Industrietechnik von morgen an.

Mehr als 5000 Aussteller aus 75 Ländern zeigen neben selbst lernenden Robotern auch Innovationen zu künstlicher Intelligenz und E-Mobilität. Die bis zum 27. April dauernde Hannover Messe - verknüpft mit der Logistik-Messe Cemat - soll den neuesten Stand bei Digitalisierung und Vernetzung von Produktionsabläufen ("Industrie 4.0") abbilden.

Bei der Eröffnungsfeier am Sonntagabend hatten auch Merkel und Peña Nieto für freien Handel geworben. Peña Nieto sagte, dass er trotz der protektionistischen Rhetorik von US-Präsident Donald Trump an ein Freihandelsabkommen mit seinem nördlichen Nachbarn glaube. Merkel betonte die Bedeutung von Investitionen in die Forschung zur künstlichen Intelligenz.