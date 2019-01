Konzerne als Miettreiber Microsoft bietet Seattle 500 Millionen Dollar für mehr Wohnraum

Die Mieten in Seattle und Umgebung stiegen in den vergangenen acht Jahren um 96 Prozent: Für viele Menschen mit geringen und mittleren Einkommen ist es da schwer, noch bezahlbaren Wohnraum zu finden, wie selbst Microsoft-Manager Brad Smith einräumte.

Um günstigere Wohnungen in der Nähe seines Hauptquartiers bei Seattle zu fördern, hat sein Konzern nun angekündigt, 500 Millionen Dollar zu investieren. Der Plan sehe Kredite von 475 Millionen Dollar sowie eine Spende von 25 Millionen Dollar für Hilfen an Obdachlose vor, teilte das Software-Unternehmen in einem Blogeintrag mit.

Der Aufstieg von Online-Händler Amazon mit Hauptquartier in Seattle und zuvor schon von Microsoft aus dem benachbarten Redmond haben die Region im US-Bundesstaat Washington zu einem Technologie-Zentrum gemacht. Auch andere Tech-Unternehmen wie Apple haben hier Standorte, zudem siedeln sich Start-ups an.

Widerstand gegen eine Wohnraum-Steuer

Mit den Zehntausenden gut bezahlter IT-Experten stiegen aber auch die Mieten, zugleich gibt es immer mehr Obdachlose. Nachdem Amazon im Herbst ankündigte, in New York und bei Washington neue Konzernzentralen zu eröffnen, war auch dort die Wut aus Angst vor explodierenden Mieten riesig

In Seattle versuchte der Stadtrat im vergangenen Jahr bereits, Obdachlosigkeit zu bekämpfen mit Geld aus einer neuen Steuer: Größere Unternehmen sollten jährlich 275 Dollar pro Mitarbeiter zahlen. Nach massivem Widerstand aus der Wirtschaft wurde die Entscheidung aber wenige Wochen später wieder zurückgenommen.

Microsoft will jetzt 225 Millionen Dollar zu Zinsen unter dem Marktniveau an Immobilien-Entwickler verleihen, damit sie günstigeren Wohnraum bauen können. Weitere 250 Millionen Dollar sollen als Kredite zu marktüblichen Konditionen Wohnungen für Menschen mit niedrigen Einkommen unterstützen. Sie sollten laut "Seattle Times" denjenigen helfen, die weniger als 60 Prozent des lokalen Durchschnittseinkommens verdienten.

Volksbegehren in Berlin will Enteignung großer Wohnungskonzerne

In Berlin wird angesichts steigender Mieten unterdessen über einen anderen Ansatz nachgedacht. Eine Initiative will im April per Volksbegehren Enteignungen von Wohnungsunternehmen möglich machen. Ziel ist ein Gesetz zur "Vergesellschaftung" großer Unternehmen, die in der Stadt mehr als 3000 Wohnungen im Bestand haben.

Im Fokus der Initiative steht der börsennotierte Immobilienkonzern Deutsche Wohnen, der zu den größten der Branche in Deutschland gehört und allein in Berlin und Umgebung 115.000 Wohnungen besitzt. Er ist wegen Mieterhöhungen und dem Umgang mit seinen Mietern immer wieder in den Schlagzeilen.

AP Microsoft-Hauptsitz in Redmond bei Seattle

Die Linke als Regierungspartner im rot-rot-grünen Senat haben ihre Unterstützung zugesagt, Sympathie gibt es auch bei den Grünen. Wirtschaftsvertreter warnen dagegen davor, Investoren zu vergraulen. "Die Debatte ist ein fatales Signal", kritisiert IHK-Geschäftsführer Jan Eder. "Es ist beunruhigend, dass populistische und durch die Realität längst mehrfach widerlegte Forderungen ausgerechnet in Berlin mit seiner politischen Vergangenheit ihr Comeback feiern." Der Immobilienverband Deutschland teilte mit: "Enteignungen passen nicht in unser System der freien und sozialen Marktwirtschaft."