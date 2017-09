Druck von Behörden Chinesische Firma nimmt Leih-Sexpuppen vom Markt

Nur wenige Tage nach dem Start eines Tests hat eine chinesische Firma ihre Sexpuppen zum Ausleihen wieder vom Markt genommen - offenbar auf Druck der Behörden.

Das Unternehmen Touch entschuldigte sich am Montag für den "schlechten Einfluss" der Puppen auf die Gesellschaft und versicherte, bessere Möglichkeiten zu erforschen, um das Sexleben der Menschen abwechslungsreicher zu gestalten.

Touch hatte sein "Shared Girlfriend"-Angebot erst am Donnerstag in Peking gestartet und wollte es auf ganz China ausweiten. Das Unternehmen sah in der Puppe auch einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag: "Shared Girlfriend" helfe, die Bedürfnisse von Millionen Männern im Land zu erfüllen, die keine Frau finden, hieß es ursprünglich. Hintergrund: In China gibt es deutlich mehr Männer als Frauen, weil wegen der Ein-Kind-Politik viele Paare Mädchen abgetrieben haben.

Die Firma bot chinesische, russische und koreanische Modelle sowie eine "Wonder Woman" mit Schwert und Schild an. Interessierte Kunden konnten die lebensgroßen Puppen per Smartphone-App bestellen, Kleidung und Frisur wählen sowie Extras wie Handschellen oder Peitsche buchen. Gegen einen Aufschlag konnten die Puppen auch Geräusche von sich geben. Die Kosten für eine Nacht betrugen umgerechnet 38 Euro, die Kaution für die Puppe lag allerdings bei mehr als tausend Euro.

Touch warb damit, dass sich die Puppen wie "echte Menschen" anfühlten. Nun aber gestand das Unternehmen ein, dass sich kurz nach dem Start des Angebots die Behörden einschalteten. Laut der staatlichen Zeitung "Beijing News" ordnete die Polizei Strafzahlungen und ein Ende des Angebots an.