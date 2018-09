Kampf gegen Plastikmüll Share bringt erste voll recycelte Wasserflasche auf den Markt

Ein Berliner Start-Up bringt Wasserflaschen aus voll recyceltem Plastik auf den Markt. Optisch werden sich die Mineralwasserflaschen der Marke Share nicht von herkömmlichen PE-Flaschen unterscheiden. Auch wer genauer hinsieht wird aus dem Hinweis, dass die transparente Plastikflasche aus 100 Prozent recyceltem Material besteht, nicht unbedingt auf eine kleine Revolution im Handel schließen.

Tatsächlich aber hat das erst im vorigen Jahr gegründete Start-up, dessen Wasser in rund 5000 Märkten von dm und Rewe bundesweit vertrieben wird, im Wettrennen um nachhaltigeres Wirtschaften damit einige Branchengrößen ausgestochen. Zuletzt hatte die Danone-Tochter Evian angekündigt, bis 2025 auf voll recycelte Flaschen umzustellen. Herkömmliche Flaschen bestehen aus einem Gemisch aus recyceltem und neu hergestelltem Material. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte bei SPIEGEL+.)

Share alleine werde durch den Schritt im kommenden Jahr 200 Tonnen Plastikmüll vermeiden, sagt Mitgründer Sebastian Stricker.

Es ist nicht der erste Überraschungscoup des Start-ups: Dass zwei große Handelsketten bisher bereits drei Produkt-Kategorien der bis dahin völlig unbekannten Marke zu deren Marktstart in ihr Sortiment aufnahmen, sorgte für Aufsehen.

Sharing-Economy wörtlich genommen

Share definiert sich als soziales Unternehmen, das nach dem "1+1"-Prinzip wirtschaftet: Für jedes verkaufte Produkt aus den bisher lieferbaren Kategorien Wasser, Bio-Riegel und Seifen geht jeweils eine Ration Essen, Trinken oder Hygieneartikel an Menschen in Not. Dieses Konzept, dass die Sharing-Economy wörtlich nimmt, haben die Berliner nicht erfunden, sie orientieren sich an Vorbildern wie "Toms Shoes" (Schuhe) und "Warby Parker" (Lesehilfen), die es schon länger praktizieren.

Nach dem ersten halben Jahr auf dem deutschen Markt berichtet Stricker von bisher insgesamt 4,8 Millionen verkauften Share-Produkten, für die sein Unternehmen mehr als eine Million Mahlzeiten und 300.000 Seifen gespendet und rund 20 Trinkwasserbrunnen modernisiert oder neu gebaut habe. Für seine "sozialen Interventionen" arbeitet Share mit Organisationen wie "Aktion gegen den Hunger" und der Berliner Tafel zusammen.

Zusammenarbeit mit Wasserlieferant

Ein Kritikpunkt der ersten Share-Kunden war die mangelnde Nachhaltigkeit der Verpackungen des Sozial-Start-ups. Die neue Wasserflasche, für die kein neues Plastik hergestellt werden muss, realisierten die Berliner zusammen mit ihrem Wasserlieferanten Allgäuer Alpenwasser.

Dessen Geschäftsführer Felix Schädler erklärt, die Mehrkosten pro Flasche lägen in der Herstellung bei bis zu 1,5 Cent, der Handelspreis werde aber stabil bleiben. "In einem Markt, in dem auf Rechtskommastellen kalkuliert wird, sind das Welten", sagt er.

Share plant derweil eine Erweiterung seines Sortiments - unter anderem soll es neue Produkte aus den Bereichen Zahnhygiene und Kleidung geben.