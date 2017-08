Quartalsbilanz von Siemens Weniger Aufträge, mehr Gewinn, Kaeser bleibt

Der Elektrokonzern Siemens - zuletzt in den Schlagzeilen, weil seine Turbinen trotz EU-Sanktionen auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim gelandet sind - hat seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal vorgestellt.

Das Unternehmen hat weniger Großaufträge an Land gezogen, seinen Umsatz und Gewinn aber gesteigert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gab der Auftragseingang um sechs Prozent auf 19,8 Milliarden Euro nach.

Vor allem in der Stromerzeugungssparte Power and Gas sowie im Windkraftgeschäft der neu geformten Siemens Gamesa lagen die Bestellungen unter dem Vorjahr. Der Konzernumsatz legte hingegen um acht Prozent auf 21,4 Milliarden Euro zu. Auch beim Gewinn konnte Siemens mit knapp 1,5 Milliarden Euro etwas besser abschneiden als vor Jahresfrist (rund 1,4 Milliarden Euro).

Der Konzern kündigte zudem an, seine Medizintechniksparte im kommenden Jahr an die Börse zu bringen. Die Siemenstochter trägt seit vergangenem Jahr den Namen Healthineers. Der Zungenbrecher soll eine Kombination aus den englischen Begriffen "health" (Gesundheit), "engineer" (Ingenieur) und "pioneer" (Pionier) sein.Als Zeitraum dafür ist nun das erste Halbjahr 2018 angepeilt. "Wir gehen an die Börse, weil wir damit die nötigen Mittel für Wachstum und Akquisition zur Verfügung stellen können."

Siemens gab zudem die bereits erwartete Verlängerung des Vertrags mit Vorstandschef Joe Kaeser bekannt. Kaesers Kontrakt wurde vorzeitig um zweieinhalb Jahre verlängert.