Bedenken zu Zug-Fusion Siemens und Alstom kommen EU-Kommission nur etwas entgegen

Es wäre der zweitgrößte Eisenbahntechnik-Konzern der Welt: Der französische Alstom-Konzern will mit der Zugsparte von Siemens fusionieren. Doch die EU hat Bedenken gegen den Zusammenschluss. Diese Einwände wollen die beiden Unternehmen nun mit einem Maßnahmenpaket ausräumen.

Darin gehe es vor allem um die Signaltechnik, in der beide Unternehmen besonders hohe Marktanteile haben, aber auch um bestimmte Schienenfahrzeuge, teilten Siemens und Alstom mit. Zusammen beträfen diese rund vier Prozent des Umsatzes der fusionierten Siemens Alstom SA, an der der Münchner Industriekonzern gut die Hälfte der Anteile halten soll.

Offenbar wollen die Konzerne die Fusion nicht um jeden Preis. Mit den Zusagen ließe sich der "industrielle und wirtschaftliche Wert der Transaktion wahren", hieß es in der Mitteilung. Ob sie aber ausreichten, um die EU-Kommission umzustimmen, sei unklar.

Wettbewerbshüter sollen mit Vergabe von Lizenzen besänftigt werden

Insidern zufolge sind die Unternehmen vorerst nicht zu großen Zugeständnissen bereit. Demnach denken sie weniger an einen Verkauf von Firmenteilen, sondern eher an die Vergabe von Lizenzen an Konkurrenten. Siemens Alstom wäre mit einem Umsatz von 15 Milliarden Euro in Europa der mit Abstand größte Anbieter von Zügen und der zugehörigen Signaltechnik.

Die Wettbewerbshüter hatten schwere Bedenken gegen die Fusion der Nummer eins und zwei in Europa in der Zugtechnik geäußert, weil diese den Eisenbahngesellschaften und Zugpassagieren schade.

Bisher standen Siemens und Alstom bei Schnell-, Regional-, Nahverkehrszügen und Signaltechnik in harter Konkurrenz. Die EU-Kommission will deshalb genau untersuchen, ob der Wettbewerb behindert würde und die Preise zum Nachteil von Millionen Bahnkunden steigen könnten. Eine Entscheidung der Kommission sei bis zum 18. Februar 2019 zu erwarten, hieß es.

Siemens und Alstom hatten mit der drohenden Konkurrenz des chinesischen Branchenriesen CRRC argumentiert, der man mit der Fusion begegnen müsse. Siemens ist Hersteller des ICE, Alstom baut den Hochgeschwindigkeitszug TGV.

Scheitert die Fusion, könnte Siemens seine bereits abgespaltene Zug-Sparte eigenständig an die Börse bringen, statt sie bei Alstom einzubringen.