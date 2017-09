Große Pläne haben die Elektronikkonzerne Siemens und Alstom für den Bau ihres neuen Bahntechnik-Konzerns. Das fusionierte Unternehmen soll in sechs Jahren einen Umsatz von mehr als 20 Milliarden Euro schaffen. Mindestens vier Prozent muss der deutsch-französische Anbieter dafür jährlich wachsen.

2016 kamen Alstom und Siemens im Zug-Geschäft zusammen auf 15,3 Milliarden Euro und waren damit halb so groß wie der Weltmarktführer CRRC aus China. Die Zuwächse sollen auch den Margen auf die Sprünge helfen: Bis 2020 soll die Umsatzrendite von Siemens Alstom vor Steuern und Zinsen (Ebit) zweistellig sein, bis 2023 soll sie 11 bis 14 Prozent erreichen. 2016 hatten die Partner im Schnitt eine Ebit-Marge von lediglich acht Prozent erwirtschaftet.

Der chinesische Rivale CRRC hat den Konkurrenzkampf zuletzt kräftig angeheizt, Siemens und Alstom hatten gegen ihn bei Aufträgen einen schweren Stand. Die Zugfusion soll ihnen mehr Kraft verleihen.

Seit Jahren schon weist Siemens-Chef Joe Kaeser auf die Notwendigkeit von Zusammenschlüssen in der Branche hin. Bereits 2014, beim Übernahmepoker um Alstom gegen den US-Rivalen General Electric, war eine Zug-Fusion mit den Franzosen im Gespräch.

Damals sahen Arbeitnehmervertreter den Plan noch kritisch - doch heute zeichnet sich deutlich ab, dass die drei europäischen Hersteller Siemens, Alstom und Bombardier auf Dauer allein aufgeschmissen wären gegen die Wettbewerber aus Fernost. Selbst der Kunde Deutsche Bahn streckt vor Ort schon die Fühler nach günstigen Komponenten der Chinesen aus. Daher lobt jetzt die IG Metall die Zug-Allianz als "europäische Chance".

Angesichts des schärferen Wettbewerbs und des Umbruchs in der Branche müsse sich die europäische und deutsche Bahnindustrie neu aufstellen, sagte IG-Metall-Vorstandsmitglied und Siemens-Aufsichtsrat Jürgen Kerner. "Der Zusammenschluss führt zu einem europäischen Konzern mit guten Erfolgschancen", sagte der Bezirksleiter der IG Metall Bayern, Jürgen Wechsler. Umfangreiche Zusicherungen von Siemens stellten sicher, "dass die Beschäftigten dabei keine Nachteile erleiden".

In den Verhandlungen haben sich Unternehmen und Arbeitnehmervertreter auf einen Kompromiss geeinigt, der nicht nur die Mitbestimmung in dem fusionierten Unternehmen absichern soll, sondern auch vierjährige Standort- und Beschäftigungsgarantien enthält. Dass man danach um gewisse Einschnitte wohl kaum herumkommen wird, ist auch den Arbeitnehmern klar.

Gewerkschaften ziehen mit

Alstom und Siemens mit zusammen weltweit rund 60.300 Beschäftigten in dem Geschäft sind in ähnlichen Märkten unterwegs - und haben bei ihren Produkten auch Überschneidungen. Nach dem Ende der Beschäftigungsgarantien könnte es daher auch zum Stellenabbau kommen. Schon kursieren erste Schätzungen von rund 3000 Jobs, die dann ins Wanken kommen könnten. Siemens beschäftigt in Deutschland rund 13.500 Menschen im Zuggeschäft, vor allem an den Standorten Krefeld und Braunschweig sowie unter anderem in München-Allach, Erlangen und Berlin. Bei Alstom sind es in Deutschland rund 3000 Beschäftigte, davon arbeitet ein Großteil in Salzgitter.

In Frankreich allerdings wird der Deal teilweise als "delikat" bezeichnet, "Le Figaro" sprach von einer "bitteren Pille". Schließlich ist der von Alstom produzierte Hochgeschwindigkeitszug TGV ein industrielles Aushängeschild des Landes, das damit in deutsche Hände kommt. Denn Siemens wird an der Firma mit knapp über 50 Prozent die Mehrheit halten.

Und die Fusion weckt auch bei den Franzosen Ängste vor einem Verlust von Arbeitsplätzen. Auch die Regierung hat sich eingeschaltet, um auf einen ausgewogenen Deal zu pochen: Der Staat werde darauf achten, dass es eine "Hochzeit unter Gleichen" sei, sagte Wirtschafts-Staatssekretär Benjamin Griveaux.

Analysten hegen Zweifel an Einspareffekten

Angesichts politischer Rücksichtnahmen und des Verhaltens der Kunden zweifeln Analysten bereits an den Einsparchancen durch die Fusion. Die binnen vier Jahren erwarteten 470 Millionen Euro an Synergieffekten machten einen "überambitionierten Eindruck", urteilte Deutsche-Bank-Analyst Gael de-Bray. Knapp die Hälfte davon wäre realistischer. Der größte Teil der Synergien sei in der Signaltechnik zu erreichen, dagegen könnte Siemens Alstom im Zuggeschäft sogar verlieren, weil Kunden ihre Aufträge lieber auf mehrere Anbieter verteilten.

Auch Günther Hollfelder von Baader Helvea hält es für eine "Herausforderung", die geplanten Synergieeffekte zu erreichen. Stellen in Deutschland und Frankreich abzubauen, sei wegen des politischen Einflusses schwierig. Die Analysten von Barclays urteilten jedoch, gerade die Synergien machten die Transaktion so attraktiv.