Übernahme Siemens kauft US-Softwarefirma

Siemens kauft die US-Softwarefirma Mentor Graphics für 4,5 Milliarden Dollar, wie der Konzern am Montag mitteilte. "Mentor komplementiert unser starkes Angebot bei Mechanik und Software mit dem Design, Test und der Simulation von elektrischen und elektronischen Systemen", erklärte Klaus Helmrich, Mitglied des Vorstand von Siemens.

Siemens baut seit einiger Zeit sein Geschäft mit Industriesoftware aus. In den vergangenen Jahren erwarb der Konzern gut ein Dutzend Firmen, die auf Industrie- und Produktionssoftware spezialisiert sind, darunter die US-Unternehmen UGS und CD-adapco.

Mentor Graphics, mit Sitz in Wilsonville im US-Bundesstaat Oregon, stellt Software für die Konstruktion von Halbleitern her. Im September war der Investor Elliott mit 8,1 Prozent bei der Firma eingestiegen und mit der Begründung, dass das Unternehmen deutlich unterbewertet sei. An der Börse ist Mentor Graphics derzeit rund 3,3 Milliarden Dollar wert. In den vergangenen drei Monaten verteuerten sich die Aktien des Unternehmen um rund 46 Prozent.