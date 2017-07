Unerlaubte Turbinen-Lieferung Wie Siemens gegen die Krim-Affäre kämpft

Siemens zieht weitere Konsequenzen aus dem Skandal um die Lieferung von Gasturbinen auf die Krim. Der Münchener Technologiekonzern werde sich von seiner Minderheitsbeteiligung an dem russischen Unternehmen Interautomatika trennen, das Produkte und Dienstleistungen für Steuerungs- und Kontrollsystemen in Kraftwerken anbietet, teilte Siemens mit. Interautomatika sollte auch die Leittechnik für ein Projekt auf der Krim erstellen.

Die in den Aufsichtsrat des Tochterunternehmens entsandten Mitarbeiter würden "mit sofortiger Wirkung ausgetauscht beziehungsweise lassen ihr Amt ruhen", solange der Konzern die Vorfälle untersuche, teilte Siemens mit. Der Konzern kündigte zudem an, Lizenzabkommen zu beenden und bestimmte Verträge auszusetzen. So will Siemens weitere Verstöße gegen Exportkontrollvorschriften verhindern. Der Chef des russischen Partnerunternehmens Power Machines, Roman Filippow, war zuvor bereits zurückgetreten.

Mindestens zwei Gasturbinen aus der Produktion eines Gemeinschaftsunternehmens von Siemens mit der russischen Power Machines waren auf der Krim aufgetaucht. Die Halbinsel war 2014 von Russland annektiert worden und unterliegt deshalb Wirtschaftssanktionen. Sie hätten demnach nie dorthin geliefert werden dürfen. Siemens beteuerte daraufhin, die Lieferung sei gegen den Willen des Konzerns geschehen - und hat den russischen Abnehmer der Turbinen Technopromexport (SPE) verklagt.

Diese Position hat das Unternehmen nun bekräftigt: "Siemens hat glaubhafte Informationen erhalten, dass alle vier für das Projekt Taman, Südrussland, im Sommer 2016 gelieferten Gasturbinen lokal modifiziert und rechtswidrig, entgegen klarer vertraglicher Vereinbarungen, auf die Krim verbracht worden sind." Der Konzern habe "alle in seiner Macht stehenden Maßnahmen ergriffen, dies zu verhindern".

Außenhandelskammer warnt vor Vertrauensverlust

Abnehmer SPE ist Generalunternehmer sowohl für das nie gebaute Kraftwerk auf der südrussischen Halbinsel Taman, für das Siemens insgesamt vier Turbinen lieferte, als auch für die auf der Krim geplanten Projekte. Die Regierung in Moskau hat den Standpunkt, dass es sich um Turbinen aus russischer Produktion handle, die keinen Sanktionen unterliegen.

Siemens teilte dazu mit: Das Vorgehen stelle "einen eklatanten Bruch der Lieferverträge mit Siemens, des Vertrauens und der EU-Regularien dar". Der Konzern bekräftigte sein Angebot, die Ausrüstung zurückzukaufen und den ursprünglichen Vertrag zu annullieren.

Bei den Lizenzabkommen, die Siemens kündigen will, geht es um die Lieferung von Ausrüstung für Kohlekraftwerke. Bei bestehenden Verträgen mit staatlich kontrollierten Kunden in Russland werde der Konzern die Lieferung von Kraftwerksausrüstung bis auf Weiteres stoppen. Künftige Lieferungen würden überprüft, die Installation erfolge durch eigene Mitarbeiter.

Neue Verträge für Gaskraftwerksausrüstung in Russland würden ausschließlich vom Gemeinschaftsunternehmen Siemens Gas Turbine Technologies, das den Münchner mehrheitlich gehört, und einem 100-Prozent-Tochterunternehmen in Moskau abgewickelt. "Alle künftigen Verträge unterliegen den neuen, von nun an geltenden Kontrollmechanismen."

Die deutsch-russische Auslandshandelskammer warnte angesichts des Skandals vor Folgen für das deutsche Engagement in dem Land. "Deutsche Unternehmen müssen sich in Russland auf die Einhaltung von Verträgen verlassen können", teilte der Vorstandsvorsitzende der Auslandshandelskammer, Matthias Schepp, mit. "Verträge zu brechen, verstößt gegen grundlegende Handelsprinzipien und beschädigt im konkreten Fall über lange Jahre gewachsenes Vertrauen."

Moskau hält trotz des Streits mit Siemens unbeirrt an den Kraftwerksplänen auf der Krim fest. "Nichts hat sich geändert. Unser Hauptanliegen ist, dass die Standorte im ersten Quartal 2018 beginnen, Strom zu produzieren", sagte Andrej Cherezov vom russischen Energieministerium der Nachrichtenagentur RIA.