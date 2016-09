Gestoppte Supermarktfusion: Gabriel startet Gegenangriff

Im Streit um die vom Oberlandesgericht Düsseldorf gestoppte Ministererlaubnis für die Fusion der Supermarktketten Edeka und Tengelmann versucht Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) den Schritt aus der Defensive.

In einem 36 Seiten langen Schreiben an den Bundesgerichtshof, aus dem das "Handelsblatt" zitiert, ficht er die Argumente der Düsseldorfer Richter an. Gabriels Anwälte weisen darin auch den Vorwurf zurück, ein Gespräch mit dem Edeka-Rivalen Rewe abgelehnt zu haben. "Das ist nicht richtig: Es waren offene Gespräche." Rewe-Chef Alain Caparros hatte Gabriel im Gespräch mit dem SPIEGEL ein "abgekartetes Spiel" vorgeworfen.

Das Oberlandesgericht in Düsseldorf hatte die Übernahme wegen des Eindrucks der Befangenheit Gabriels vorerst gestoppt. Sie werfen Gabriel vor, er habe in der entscheidenden Phase des Verfahrens mit Edeka und Tengelmann geheime Gespräche geführt. Das Verfahren sei deshalb nicht fair und transparent geführt worden. Das hatte Gabriel stets zurückgewiesen. Die Edeka-Konkurrenten Rewe und Markant hatten den Beschluss des Oberlandesgerichts durch eine Beschwerde erwirkt.

Aus Sicht von Gabriels Anwälten sind die Vorwürfe generell nicht haltbar. Gespräche mit einzelnen Beteiligten, insbesondere den Antragstellern, seien "zulässig und gängige Praxis". Einzelgespräche mit Verfahrensbeteiligten seien "nicht verboten" und gäben "nicht per se Anlass zu einer Besorgnis der Befangenheit".

Rewe-Chef Caparros hatte kritisiert, sein Konzern habe alles versucht, um einen Termin bei Gabriel zu bekommen. Rewe habe aber die Auskunft bekommen, dass niemand während des Verfahrens mit ihm sprechen könne. Rewe habe als Erster ein verbindliches Angebot für die Tengelmann-Filialen abgegeben und in diesem vermerkt, dass das Unternehmen auf jeden Fall den gleichen Preis zahlen würde wie andere Bieter, sagte Caparros dem SPIEGEL.

Gabriels Anwälte kritisieren in ihrem Schreiben außerdem die Bewertung der Düsseldorfer Richter, der Schutz der Arbeitsplätze und der Erhalt von Arbeitnehmerrechten seien keine Begründung dafür, dass die Übernahme im Gemeinwohlinteresse liege. "Dass der Erhalt der in Rede stehenden Arbeitnehmerrechte im Interesse der Allgemeinheit steht und dass er gesamtwirtschaftliche Vorteile mit sich bringen kann, sollte eigentlich außer Frage stehen", argumentieren sie. Es bedürfe daher einer "höchstrichterlichen Leitentscheidung".

Gabriel hatte im März mit einer Ministererlaubnis ein Verbot des Zusammenschlusses von Kaiser's Tengelmann durch Deutschlands größten Lebensmittelhändler Edeka durch das Bundeskartellamt verhindert. Das Oberlandesgericht Düsseldorf wiederum hatte Gabriels Ausnahmegenehmigung im Juli als rechtswidrig gestoppt. Das endgültige Urteil steht noch aus und wird im November erwartet.

Eine weitere Niederlage hat Gabriel unterdessen schon einstecken müssen. Einen Antrag, Passagen der Eilentscheidung des Düsseldorfer Gerichts zu berichtigen, hatte das Gericht als unzulässig und unbegründet zurückgewiesen.