Bieterkampf mit Comcast Murdoch erhöht Angebot für Sky

Rupert Murdochs Medienkonzern Twenty-First Century Fox hat sein Gebot für die britische Pay-TV-Gruppe Sky erhöht. Der Konzern bietet den Angaben zufolge nun rund 32,5 Milliarden Dollar.

Je Aktie will Fox nun 14 Pfund und damit 1,50 Pfund mehr als Comcast zahlen. Das Angebot liegt aber unter dem aktuellen Kurs von 15 Pfund, zu dem Sky-Aktien zuletzt gehandelt wurden. Fox versucht bereits seit Dezember 2016, die Bezahlfernsehkette vollständig zu übernehmen. Murdoch besitzt bereits einen Anteil von 39 Prozent.

Investoren gehen davon aus, dass auch der US-Kabelnetzbetreiber Comcast ein Gegenangebot vorlegt. "Wir sehen das endgültige Resultat des Sky-Deals bei gut über 15 Pfund pro Aktie", sagte Michael Wegener vom Hedgefonds Case Equity Partners, der Sky-Aktien besitzt. Comcast lehnte eine Stellungnahme ab.

SPIEGEL ONLINE

Comcast hatte im Frühjahr Murdochs Angebot für Sky ausgestochen. Das Management der auch in Deutschland aktiven Sky-Gruppe hatte daraufhin die bereits erteilte Empfehlung zurückgezogen, das Gebot von Twenty-First Century Fox anzunehmen. Anteilseigner hatten zuvor die von dem Medienunternehmer gebotene Summe als zu niedrig kritisiert. Die aufgestockte Offerte liegt nun rund 80 Prozent über dem Kurs von Dezember 2016, bevor Fox das erste Kaufangebot vorlegte.

Sky habe sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt, deshalb sei das Gebot generell gerechtfertigt, teilte der Medienkonzern mit. Die Gruppe habe etwa die Übertragungsrechte für die Spiele in der englischen Premier League zu einem niedrigeren Preis verlängern können als erwartet. In Europa empfangen rund 23 Millionen Haushalte Sky.

Der Bieterkampf um die führende britische Pay-TV-Gruppe ist Teil einer Schlacht um die Vormachtstellung in der weltweiten Unterhaltungsindustrie. Die großen Medienkonzerne versuchen sich zurzeit mit milliardenschweren Übernahmen gegen die Konkurrenz durch Netflix und Amazon in Stellung zu bringen.

Murdoch hatte bereits angekündigt, nach einer Übernahme von Sky den Nachrichtensender Sky News an Disney weiterzureichen, um Bedenken der britischen Aufsichtsbehörden über eine zu große Marktmacht entgegenzutreten.