Börsengang von Snap Die Geheimnisse des Snapchat-Erfinders

1. Evan Spiegel gilt als Revolutionär. Sein Dienst Snapchat hat die sozialen Medien in zwei entscheidenden Punkten geprägt: Erstens kommunizieren Teenager dank ihm immer weniger per Text, sondern verstärkt direkt über Fotos und Videos. Zweitens löschen sich die verschickten Bilder und Videos nach wenigen Sekunden von selbst. Die App ist dadurch sehr intim und befreit Nutzer von dem Druck, sich perfekt zu inszenieren zu müssen. Facebook hat bei seinen Diensten Instagram und WhatsApp inzwischen die wichtigsten Funktionen von Snapchat kopiert.

2. Spiegel ist kein Nerd. Allein die Tatsache, dass das Unternehmen Snap nicht im Silicon Valley ansässig ist, sondern im Stadtteil Venice von Los Angeles und somit in Hollywood-Nähe, sagt einiges über den 26-Jährigen Gründer aus. Anders als beispielsweise Facebook-Chef Mark Zuckerberg, kann Spiegel gar nicht selbst programmieren. Das zentrale Versprechen seines Chat-Dienstes mit seinen betont albernen Filtern ist es, einfach Spaß zu haben.

3. Spiegel hat einen Hang zum Glamour. Anders als Mark Zuckerberg trägt Spiegel keine grauen T-Shirts, sondern wurde schon für die italienische Ausgabe der Männer-Vogue abgelichtet. Mal auf einer Ledercouch liegend in einem Anzug von Bottega Veneta, mal im Auto in einer Lederjacke von Louis Vuitton, mal in einem Pelzmantel von Burberry plus Hündchen auf dem Arm.

4. Spiegel ist ein Frauenschwarm. Liiert ist er mit dem Victoria's-Secret-Model Miranda Kerr. Auf ihrem Instagram-Account findet man verliebte Fotos der beiden. Zuvor wurde Spiegel schon eine Romanze mit Pop-Diva Taylor Swift nachgesagt.

5. Spiegel kommt aus guten Verhältnissen. Mit seinen beiden jüngeren Geschwistern wuchs er in Los Angeles auf. Seine Eltern sind Anwälte. Zum Studieren zog es ihn an die Standford University ins Silicon Valley, Hauptfach Produktdesign. Das Studium brach er allerdings später ab, um den Vorläufer von Snapchat zu gründen.

6. Spiegel hatte schon alle möglichen anderen Jobs. Bereits als Schüler machte er ein Praktikum bei Red Bull, wo es seine Aufgabe war, Partys zu organisieren. Eine Weile arbeitete er in einem Forschungslabor eines Gesundheitsunternehmens an Computersimulationen. Außerdem lebte er einige Zeit in Kapstadt, dort half er Schülern bei der Jobsuche.

7. Spiegel ist mit seiner ersten Idee gescheitert. Mit dem späteren Snapchat-Mitgründer Bobby Murphy entwickelte er zunächst mit "Future Freshman" einen Online-Dienst, der Universitätsbewerbungen erleichtern sollte, aber kaum Nutzer fand. Reggie Brown, ein anderer Stanford-Kommilitone, brachte Spiegel und Murphy dann auf die Idee für eine App, die Fotos von selbst verschwinden lässt. Zunächst kam die App unter dem Namen "Picaboo" heraus, wenige Monate später wurde sie in "Snapchat" umbenannt.

8. Spiegel ist steinreich. Spiegel ist der jüngste Milliardär der Forbes-Liste der Reichsten unter 40. Sein Vermögen wird auf vier Milliarden Dollar geschätzt. Damit belegt der 26-Jährige Platz 10. Durch den Börsengang dürfte er noch viel reicher werden. Snap wird schon jetzt mit 24 Milliarden Dollar bewertet. Spiegel hält rund 22 Prozent der Snap-Anteile.

9. Spiegel und Mark Zuckerberg sind Erzfeinde. Bereits zu Gründerzeiten lehnte Spiegel ein Übernahmeangebot von Zuckerberg ab. Drei Milliarden Dollar soll Zuckerberg für Snapchat geboten haben. Auch einer Einladung ins Facebook-Hauptquartier kam Spiegel nicht nach. Jetzt macht Facebook Druck: Wenige Tage vor dem Börsengang kopierten sie mit ihrem Messanger-Dienst WhatsApp die Funktion der Snapchat-Stories.

10. Spiegel behält gerne die Kontrolle. So werden auch die Aktien ohne jegliches Stimmrecht ausgegeben, was sehr ungewöhnlich ist. Die Gründer Evan Spiegel und Bobby Murphy behalten indes 44 Prozent der Stimmrechte.