Morgan Stanley löst Kurssturz aus Snapchat droht ein Börsendebakel

Die Euphorie war so groß, dass sich Aktionäre beim Börsengang der Foto-App Shapchat im März um die Aktie rissen: Obwohl das Unternehmen aus Los Angeles noch keinen Dollar Gewinn gemacht hat, kauften Anleger die frischen Papiere für insgesamt 3,4 Milliarden Dollar. Nun sackt der Aktienkurs ab. Die Investmentbank Morgan Stanley, die den Snap-Börsengang begleitet hatte, stufte die Aktie herunter - und drückte so den Kurs am gestrigen Dienstag um rund neun Prozent auf 15,47 Dollar. Er liegt nun weit unter dem Ausgabekurs von 17 Dollar.

Der Snap-Börsengang droht zum Debakel zu werden. Selbst viele Experten haben sich verschätzt. So hatte die Bank Morgan Stanley zuletzt noch ein Kursziel von 28 Dollar für die Snap-Aktie im Visier. Nun senkte sie dieses auf lediglich 16 Dollar. Analyst Brian Nowak warnte vor einem steigenden Wettbewerbsdruck und empfahl nicht mehr, die Anteilsscheine im Portfolio überzugewichten. Snaps neue Angebote entwickelten sich nicht so schnell wie gedacht und Rivale Facebook halte kräftig gegen.

Snap droht, den Konkurrenzkampf gegen Facebook zu verlieren. Mark Zuckerberg ließ die Kernfunktion von Snapchat, bei der sich Fotos und Videos kreativ bearbeiten und anschließend in einer sich von selbst löschenden Slideshow zusammenstellen lassen - in seine Apps Facebook, Instagram und WhatsApp integrieren. Durch diese Kopie von Snaps Story-Funktion hebelt Facebook den Kontrahenten aus.

Schon am Montag dieser Woche waren die Snap-Papiere erstmals knapp unter den Ausgabekurs gefallen. Davor hatte die Bekanntgabe der Quartalszahlen im März, kurz nach dem Börsengang, den Kurs um zeitweise mehr als 22 Prozent gedrückt. Insgesamt gaben die Papiere seit dem Gang der Firma aufs Parkett um rund 45 Prozent nach.

Snap verfehlte die Prognosen von Analysten beim Wachstum von Nutzerzahl und Umsatz. Wie groß und wie effizient die Firma werden kann, ist nach wie vor die zentrale Frage für die Investoren. Snap kam im ersten Quartal auf 166 Millionen täglich aktive Nutzer. Das waren nur acht Millionen mehr als im Quartal zuvor. Damit ging die seit Herbst andauernde Flaute weiter.