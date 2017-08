Enttäuschende Quartalszahlen Snap-Aktie stürzt ab

Die Betreiberfirma der Foto-App Snapchat hat Anleger und Analysten auch mit dem zweiten Quartalsbericht nach ihrem Börsengang enttäuscht. In den drei Monaten bis Ende Juni nahm der Verlust verglichen mit dem Vorjahreswert von 116 Millionen auf 443 Millionen Dollar (umgerechnet: 376 Millionen Euro) zu. Das teilte Snap am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit.

Der Umsatz stieg zwar um über 150 Prozent auf 182 Millionen Dollar, blieb damit aber unter den Prognosen der Analysten. Die Aktie stürzte nachbörslich zeitweise um 14 Prozent ab.

Auch das Nutzerwachstum konnte Investoren nicht überzeugen. Die Zahl der täglich aktiven User stieg auf 173 Millionen, was einem Anstieg um 21 Prozent im Jahresvergleich und um vier Prozent verglichen mit dem Vorquartal entspricht. Die Erlöse pro Nutzer stiegen von 50 Cent im Vorjahreszeitraum auf 1,05 Dollar. Am Markt war jedoch ein noch größerer Zuwachs erwartet worden.

Snapchats Muttergesellschaft Snap war Anfang März in New York an die Börse gegangen. Am Ende des ersten Börsentages war das Unternehmen an der Börse rund 34,5 Milliarden Dollar wert gewesen. Zum Handelsschluss am Donnerstag brachte es Snap auf einen Börsenwert von gut 16 Milliarden Dollar. Damit ist die Firma zwar weit abgeschlagen hinter dem großen Rivalen Facebook , wird aber fast fünf Milliarden Dollar höher bewertet als Twitter .

Facebook und die zum Konzern gehörende Foto-App Instagram setzen Snapchat zu, indem sie wesentliche Funktionen kopieren. Instagram hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 400 Millionen täglich aktive Nutzer. Snapchat hatte mit Bildern, die nach dem Ansehen von alleine wieder verschwinden, vor allem bei jüngeren Nutzern große Popularität gewonnen. Später wurde das Angebot etwa mit Fotofiltern, Medieninhalten und einer Kamera-Sonnenbrille ausgebaut.