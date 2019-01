Börsenstar in der Krise Finanzchef geht - Aktie von Snap stürzt ab

Der Facebook-Rivale Snap muss binnen eines Jahres den zweiten Rücktritt eines Finanzchefs verkraften. Die Aktien des Snapchat-Betreibers gaben deshalb stark nach und sanken an diesem Mittwoch um mehr als zehn Prozent. Einige Analysten bezeichneten den Weggang von Tim Stone, der seit Mai die Finanzen des Konzerns verantwortete, als "deutlich negativ".

"Der Verlust eines so hochrangigen Managers mache es für Snap noch schwerer, gute Führungskräfte zu finden und im Wettbewerb zu bestehen", sagte Analyst Jonathan Kees vom Handelshaus Summit Insights. Im vergangen Jahr waren dem Unternehmen zahlreiche Manager abhanden bekommen, auch weil es Snap immer schwerer fällt, gegen die zunehmende Konkurrenz von dem zu Facebook gehörenden Social-Media-Unternehmen Instagram zu bestehen.

Snap hat seit dem Börsengang in New York vor rund zwei Jahren rund 65 Prozent an Börsenwert eingebüßt.

