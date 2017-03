Vor US-Börsengang Snap will bei Börsengang 3,4 Milliarden Dollar einnehmen

Kurz vor dem Börsenstart der populären Social-Media-Firma Snap an der Wall Street ist die Nachfrage offenbar groß. Die Betreiber-Firma von Snapchat hat den Ausgabepreis deshalb auf 17 Dollar festgesetzt - und damit sogar noch leicht über der zuvor abgesteckten Spanne von 14 bis 16 Dollar.

Snap dürfte damit rund 3,4 Milliarden Dollar (umgerechnet 3,2 Milliarden Euro) beim Börsendebüt am Donnerstag einnehmen. Insgesamt würde das soziale Netzwerk dann mit rund 24 Milliarden Dollar bewertet. Es ist der größte US-Börsengang seit der chinesischen Handelsplattform Alibaba 2014.

Die Gründer Evan Spiegel (26) und Bobby Murphy (28) wollen sich allerdings weiter die volle Kontrolle über das Unternehmen sichern. Die Aktien werden deshalb ohne Stimmrechte ausgegeben. Diese bleiben zu 90 Prozent bei Spiegel und Murphy.

Die im Börsenprospekt erstmals veröffentlichten Unternehmenszahlen haben allerdings auch Schwachstellen im Geschäft offengelegt. So stockt das früher rasante Wachstum der Nutzerzahlen seit Ende des vergangenen Jahres - weil Konkurrenten wie Facebook auf Snapchats Erfolge reagieren (mehr zum Thema: Zuckerbergs Rache). Snapchat hatte im vierten Quartal 2016 im Schnitt rund 158 Millionen User am Tag, das waren fünf Millionen mehr als in den drei Monaten zuvor. In der Branche gilt das als geringer Zuwachs.

Der Jahresumsatz sprang gleichwohl von 58,6 auf 404,5 Millionen Dollar, da das Geschäft mit Werbeanzeigen Fahrt aufnahm. Die Verluste blieben aber deutlich höher. Snap verlor im vergangenen Jahr 514,6 Millionen Dollar, nach einem Fehlbetrag von knapp 373 Millionen Dollar 2015.