Trotz 200 Millionen Dollar Verlust Snap-Kurs springt 20 Prozent in die Höhe

Formell werden an der Börse Anteilsscheine von Unternehmen verkauft - gehandelt wird aber auch mit den Erwartungen der Investoren. Und so kann es schon ausreichen, dass ein Unternehmen sich lediglich nicht ganz so schlecht entwickelt, wie allgemein erwartet wurde - und prompt ziehen die Aktienkurse an.

Im Falle des sozialen Netzwerks Snapchat lässt sich das gerade beobachten: Die Aktie sprang im nachbörslichen Handel um mehr als 20 Prozent in die Höhe, von 6,80 Dollar auf 8,67 Dollar. Der Grund für die Börseneuphorie: Snapchat hat den dramatischen Nutzerschwund zwar nicht umgekehrt, aber wenigstens gestoppt. In den drei Monaten bis Ende Dezember nutzten täglich 186 Millionen Menschen die App - damit blieb die Zahl unverändert im Vergleich zum vorherigen Vierteljahr. Das reichte schon für den veritablen Kurssprung - weil die Erwartungen noch viel schlechter gewesen waren.

Weit vom Ausgabepreis entfernt

Gut sind die Geschäftszahlen allerdings immer noch nicht. Snap gelang es im vergangenen Quartal etwas besser, die Nutzerzahlen in Werbeerlöse umzumünzen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um mehr als ein Drittel auf 390 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 340 Millionen Euro). Zugleich wurde der horrende Quartalsverlust um 45 Prozent auf 191,7 Millionen Dollar verringert. Die Ergebnisse übertrafen die Erwartungen der Wall Street klar. Der Aktienkurs ist allerdings immer noch weit von dem Ausgabepreis von 17 Dollar beim Börsengang im Frühjahr 2017 entfernt.

Snapchat macht die scharfe Konkurrenz durch Facebooks Foto-Dienst Instagram schwer zu schaffen. Snap reagierte im vergangenen Jahr unter anderem mit einer Umgestaltung der App. Das neue Design sollte sie vereinfachen und auch für ältere Leute attraktiver machen. Doch es kam bei eingefleischten Snapchat-Nutzern nicht gut an und musste nachkorrigiert werden.