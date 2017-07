Insolventer Energiekonzern Solarworld baut weitere Stellen ab

Der Solartechnik-Hersteller Solarworld wird nach dem Auslaufen der Insolvenzgeldzahlungen zum 1. August weitere Mitarbeiter entlassen. Das teilte der vorläufige Insolvenzverwalter, Horst Piepenburg, den Belegschaften in den Werken im sächsischen Freiberg und in Arnstadt in Thüringen mit. Die Mitarbeiter in der Zentrale in Bonn wurden zeitgleich schriftlich informiert.

Wegen hoher Produktionskosten sei es nicht gelungen, ausreichend Geld für die Weiterbeschäftigung aller 1850 Mitarbeiter zu erwirtschaften. Unklar ist noch, wie viele Männer und Frauen entlassen werden. Klarheit darüber solle bis spätestens Ende der kommenden Woche herrschen.

Solarworld hatte Mitte Mai wegen Überschuldung Insolvenz angemeldet. Damals waren 2200 Menschen bei Solarworld beschäftigt; bereits im Vorjahr waren Stellenstreichungen vereinbart worden. Die verbliebenen 1850 Beschäftigten erhielten für die Monate Mai, Juni und Juli Insolvenzgeld. Es wird maximal drei Monate von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt.

Der Vorstandschef von Solarworld, Frank Asbeck, machte Chinas "an allen Ecken und Enden subventionierte Solarzellenproduktion" für die Insolvenz seines Unternehmens verantwortlich.

Piepenburg betonte am Montag, der Geschäftsbetrieb sei in den vergangenen acht Wochen "stabilisiert" und weitergeführt worden. Es sei Bestandsware verarbeitet und verkauft worden; auch neue Aufträge "im niedrigen zweistelligen Millionenbereich" seien eingegangen. Die Fertigungsstraßen an den Produktionsstandorten Freiberg in Sachsen und Arnstadt in Thüringen seien damit im Drei-Schicht-System in Betrieb geblieben.