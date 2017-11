Sparkassenpräsident vor dem Abgang Der rätselhafte Sturz des Georg Fahrenschon

Wie es aussieht, wird Georg Fahrenschon nicht mehr lange Deutschlands oberster Sparkassenmann bleiben. Am Dienstag trafen sich die Spitzen der elf regionalen Sparkassenverbände in Hannover, um darüber zu sprechen, wie man Fahrenschon los wird - und wer seinen Posten übernehmen soll. Dem Vernehmen nach dürfte es auf eine Lösung hinauslaufen, bei der Fahrenschon seinen Posten als Präsident des Deutschen Sparkassen und Giroverbands bis zum Ende seiner Amtszeit im Mai 2018 ruhen lässt. Bis dahin soll ihn sein bisheriger Stellvertreter Thomas Mang ersetzen. Gesichtswahrend nennt man das.

Noch ist das alles nicht formell beschlossen, doch dass Fahrenschon im Amt bleibt, glaubt wohl niemand mehr. Noch zu Beginn der vergangenen Woche sah das alles ganz anders aus. Damals galt in der Welt der rund 400 deutschen Sparkassen als ausgemacht, dass der seit 2011 amtierende Präsident noch eine weitere Amstzeit bekäme. Seine Arbeit galt als gut. Die Wahl war für den vergangenen Mittwoch angesetzt, den 8. November.

Am 7. November berichtete dann die "Bild"-Zeitung über einen Strafbefehl, den die Staatsanwaltschaft München beantragt und das zuständige Amtsgericht erlassen hatte: Steuerhinterziehung, so der Vorwurf. Ein Knaller, wenn so etwas ausgerechnet den Sparkassenpräsidenten trifft - erst recht, wenn er, wie im Fall des CSU-Manns Fahrenschon, zuvor sieben Jahre lang bayerischer Finanzminister war.

Fahrenschon selbst schob hastig eine Erklärung vor: Es gehe aus seiner Sicht keineswegs um Steuerhinterziehung, sondern um eine "Riesendummheit". Er habe seine Steuererklärungen für die Jahre 2012 bis 2014 zu spät abgegeben, nämlich erst im vergangenen Jahr. Zugleich habe er aber alle Steuern mit Säumniszuschlägen nachgezahlt. Deshalb werde er den Strafbefehl nicht akzeptieren.

Die Staatsanwaltschaft sieht das ganz anders. Denn wenn jemand ab einer bestimmten Einkommensgrenze keine Steuererklärung abgibt, dann kann dies faktisch so gewertet werden, als würde man dem Staat das Geld vorenthalten. Wer recht hat, muss nun ein Gericht entscheiden.

Wer wollte Fahrenschon schaden?

Nun ist Fahrenschon nicht der erste, der Ärger mit dem Finanzamt hat. Die Liste der prominenten Steuersünder ist lang: Uli Hoeneß, Boris Becker, Alice Schwarzer und viele andere sind dabei. Auch Bundestagsabgeordnete, die ihre Berliner Zweitwohnungen nicht angemeldet hatten, mussten schon Steuern nachzahlen.

Dennoch ist der Fall Fahrenschon besonders. Zum einen, weil es sich - nach allem, was man weiß - nicht um bewussten Steuerbetrug handelt, sondern um eine Art Schlamperei. Zum anderen, weil der Zeitpunkt der Veröffentlichung anscheinend so gewählt war, dass er Fahrenschon maximal schadet.

Daraus ergeben sich viele offene Fragen, die noch beantwortet werden müssen: Wer hatte ein Interesse daran, Fahrenschons Wiederwahl zu verhindern - und wusste zugleich von dem Strafbefehl? Hat er womöglich noch alte Gegner in München, die ihn nun loswerden wollten? Aber auch: Wie schafft man es, die ungeliebte Steuererklärung so weit vor sich herzuschieben, bis irgendwann der Staatsanwalt klingelt? Und das als ehemaliger Finanzminister! Gab es keine Warnungen des Finanzamts? Und ist jemand, dem so etwas passiert, überhaupt geeignet, eine so große Finanzorganisation zu führen?

Zumindest die letzte Frage haben Fahrenschons Kollegen aus den Spitzen der regionalen Sparkassenverbände offenbar schon für sich beantwortet. Der Mann wird sich bald wohl einen neuen Job suchen müssen.