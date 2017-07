Zehnjährige Bundesanleihe Plötzlich wieder Rendite

Die Zeiten, in denen Anleger negative Zinsen für deutsche Bundesanleihen hinnehmen müssen, scheinen erst einmal vorbei zu sein: Die Rendite deutscher Staatspapiere mit zehnjähriger Laufzeit ist am Donnerstag erstmals seit Januar 2016 über 0,5 Prozent geklettert. Das klingt zunächst nicht nach viel, ist aber innerhalb so kurzer Zeit eine scharfe Bewegung am Anleihenmarkt, denn vor wenigen Wochen lag die Rendite der Papiere noch bei rund 0,25 Prozent.

Anlegern bietet sich damit ein ungewohntes Bild. Es ist noch nicht allzu lange her, da war die Rendite für die wichtige zehnjährige Staatsanleihe gar unter null Prozent gefallen. Ihr historisches Tief hatte die Anleihe im Juli 2016 mit minus 0,2 Prozent erreicht. Damals sorgte der Brexit an den Finanzmärkten für Unruhe - Investoren flüchteten deshalb in Anlagen wie deutsche Anleihen, das trieb die Kurse nach oben. So kam es zu dem kuriosen Umstand, dass der Bund aufgrund der Negativzinsen knapp 1,2 Milliarden Euro verdienen konnte. Die Sparer aber schauten blöd drein: Wer Deutschland zehn Jahre Geld lieh, zahlte drauf.

Vor allem die extrem lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) drückte die Renditen auf ein Rekordtief. Hinzu kam, dass in unsicheren Zeiten Investoren ihr Geld verstärkt in sogenannte sichere Häfen wie Staatspapiere verlagerten. Bundesanleihen gelten als nahezu risikoloses Investment, weil Deutschland pünktlich zurückzahlt und von großen Rating-Agenturen mit der höchsten Bonitätsnote AAA bewertet wird. Aufgrund der großen Nachfrage nehmen Anleger niedrigere Zinsen in Kauf.

Bereitet EZB-Präsident Mario Draghi eine geldpolitische Wende vor?

Nun spekulieren Anleger auf eine Wende am Anleihemarkt. Denn Volkswirte rechnen damit, dass sich die EZB allmählich von ihrer ultralockeren Geldpolitik verabschiedet. Die jüngsten Aussagen des EZB-Präsidenten Mario Draghi werden von Marktteilnehmern so verstanden, dass die Notenbank bald ihre Wertpapierkäufe reduziert. Draghi hatte sich äußerst zuversichtlich zur Wirtschaft im Euroraum geäußert und den jüngsten Rückgang bei der Inflation als vorübergehend bezeichnet.

Das heißt: Die EZB würden dann in naheliegender Zukunft weniger Bonds kaufen, und die Renditen würden wieder steigen, weil die Nachfrage nach den Papieren sinkt. Mit den Käufen will die Notenbank derzeit die Kreditvergabe und so auch das Wirtschaftswachstum und die Inflation stimulieren. Seit März 2015 hat die EZB Anleihen, vor allem Staatspapiere, im Umfang von 1,95 Billionen Euro gekauft.

Am Donnerstag verstärkten Bemerkungen des Chefs der französischen Notenbank, Francois Villeroy de Galhau, die Spekulationen auf eine geldpolitische Straffung weiter. Die außergewöhnlich lockere Geldpolitik der EZB sei nicht für die Ewigkeit, heißt es in einem Schreiben des Währungshüters an den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron.

Durch ihre Anleihenkäufe drückte die EZB die Renditen der Bundesanleihe in den vergangenen Jahren massiv nach unten. Analysten der Commerzbank haben ausgerechnet, dass die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ohne die Käufe der EZB deutlich höher liegen würde - nämlich bei etwa einem Prozent.

Dass die Zinsen aber bald wieder auf diesem Niveau liegen, halten Volkswirte für unwahrscheinlich. Denn auch wenn die EZB ihr Kaufprogramm zurückfährt, bleibt sie ihrer Rolle als Käuferin treu und wird noch viele Milliarden Euro in den Finanzmarkt pumpen.