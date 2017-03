Wanze im Dienstwagen Stada-Chef Wiedenfels wurde abgehört

Der Vorstandsvorsitzende des umkämpften Arzneimittelherstellers Stada , Matthias Wiedenfels, ist zwischenzeitlich ausgespäht worden. Das berichtet das manager magazin in seiner neuen Ausgabe, die am Freitag erscheint.

So fand sich eine Abhöreinrichtung in Wiedenfels' Dienstwagen. Auch bekam er anonym Fotos und Briefe zugeschickt, die den 43-Jährigen in vertraulichen geschäftlichen Situationen oder im privaten Umfeld zeigen.

Der im MDax geführte Konzern ist derzeit Gegenstand eines Übernahmekampfes. Mindestens zwei Investorenkonsortien wollen das Unternehmen, das Marken wie Grippostad oder Ladival führt, kaufen. Die Konzernleitung selbst allerdings zweifelt, ob die Angebote der Private-Equity-Firmen hoch genug sind.

Die Spähaktionen gegen Wiedenfels fanden nach Informationen des manager magazins in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres statt. Nachdem Wiedenfels Sicherheitsfachleute und Behörden eingeschaltet hatte, blieben die Zusendungen aus.

Das Unternehmen wollte sich zu den Informationen auf Anfrage nicht äußern.