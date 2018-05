Nach umstrittener Festnahme Afroamerikaner erzielen Einigung mit Philadelphia und Starbucks

Die US-Stadt Philadelphia hat sich mit den beiden Afroamerikanern Rashon Nelson und Donte Robinson auf eine symbolische Entschädigung geeinigt, nachdem diese aus einer Starbucksfiliale geworfen worden waren. Der Fall hatte international Schlagzeilen gemacht und Proteste ausgelöst.

Die beiden 23 Jahre alten Männer hatten Mitte April in dem Café auf einen Bekannten gewartet, ohne zunächst etwas zu bestellen. Als einer der beiden die Toilette benutzen wollte und ihm dies nicht erlaubt wurde, kam es zur Auseinandersetzung. Ein Starbucksmitarbeiter rief die Polizei, die beiden Männer wurden festgenommen und in Handschellen abgeführt. Sie verbrachten mehrere Stunden in Haft und kamen schließlich frei, ohne dass Anklage erhoben wurde.

Beide erhalten nun von der Stadt eine Entschädigung von jeweils einem Dollar. Außerdem erklärte sich die Kommune im Rahmen der Einigung bereit, 200.000 Dollar (etwa 166.000 Euro) an eine Initiative zu spenden, die junge Unternehmer aus Philadelphia unterstützt. Dafür sähen die beiden Männer von einer Klage gegen die Stadt ab.

Die Kaffeekette erklärte am Mittwoch, es gebe einen finanziellen Vergleich mit den Männern. Über die Einzelheiten wurde Stillschweigen vereinbart. Medienberichten zufolge sollen Nelson und Robinson unter anderen das Angebot bekommen haben, ihre Universitätsausbildung kostenfrei fortzusetzen.

Starbucks hatte bereits zuvor angekündigt, am 29. Mai alle seine US-Filialen zu schließen, um den Mitarbeitern die Teilnahme an einer Antirassismus-Fortbildung zu ermöglichen.