Studie zur Start-up-Szene Junge Unternehmen profitieren von Zuwanderung

Ohne Zuwanderung wäre die Gründerszene in Deutschland weniger vielfältig: Knapp 64 Prozent der Start-ups finden laut dem Deutschen Start-up Monitor, dass sie von Mitarbeitern mit ausländischer Herkunft profitieren. "Ohne Mitarbeiter aus dem Ausland würden wir gar nicht existieren", sagte etwa Tom Kirschbaum vom Start-up Door2Door. Das junge Unternehmen bietet seinen Kunden Mitfahrgelegenheit in Kleinbussen an, die per App angefragt werden können. Laut diesjährigem Start-up Monitor haben 28,6 Prozent der Mitarbeiter der Start-up-Szene keine deutsche Staatsangehörigkeit. In Berlin sind es sogar 47,7 Prozent.

In der jährlich erscheinenden Studie sind die Daten von insgesamt rund 1.800 Start-ups, 4.200 Gründern und 19.900 Mitarbeitern verarbeitet, sie gilt als repräsentativste Studie zu Start-ups in Deutschland. Initiator ist der Bundesverband Deutsche Start-ups, der in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für E-Business und E-Entrepreneurship der Universität Duisburg-Essen die Umfrage in der deutschen Gründerszene erhob. Herausgeber ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Bereits im Bericht aus dem vergangenem Jahr zeigte sich der große Anteil von Mitarbeitern aus dem Ausland.

Florian Nöll, Vorsitzender des Bundesverbands Deutsche Start-ups, kritisiert, dass es den Start-ups schwer gemacht wird, ausländische Fachkräfte einzustellen. Jedes dritte junge Unternehmen habe insbesondere durch bürokratische Hürden Schwierigkeiten bei der Neueinstellung ausländischer Mitarbeiter. "Start-ups in Deutschland brauchen gut ausgebildete IT-Spezialisten, um weiter zu wachsen und im internationalen Wettbewerb zu bestehen", sagte er. Eine Willkommenskultur für die Fachkräfte und ein Einwanderungsgesetz seien daher unerlässlich.

82,7 Prozent der befragten Start-ups wollen ihr Geschäft laut Start-up Monitor weiter internationalisieren - so viele wie nie zuvor. Die EU-Länder gelten als attraktivstes Ziel: Mehr als ein Drittel haben den Blick auf sie ausgeweitet. Doch das EU-Recht stellt eine Herausforderung für junge Unternehmen dar.

Ein weiteres Ergebnis der Studie: Immer mehr Frauen sind unter den Gründern. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich der Anteil auf 14,6 Prozent erhöht. Laut dem Bericht bleibt Berlin weiterhin Leuchtturm der Szene, doch es zeichnet sich auch ein Trend zu mehr regionalen Start-up-Szenen ab.