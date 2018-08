Stellenstreichungen Siemens-Chef Joe Kaeser irritiert Investoren mit Dementi

24 Stunden nachdem die Nachricht auf dem Markt war, sah sich Siemens zu einer Reaktion genötigt. Der Bericht des "manager magazin" über den möglichen Abbau von bis zu 20.000 Stellen im Rahmen der Umstrukturierung entbehre jeder Grundlage, erklärte ein Unternehmenssprecher. Siemens könne die genannten Zahlen nicht nachvollziehen. Entsprechende Äußerungen habe es "in dieser Form nicht gegeben".

Das Dementi wiederum sorgt nun für erhebliche Irritationen bei einzelnen Investoren, denen Siemens-Chef Joe Kaeser die Details seiner Strategie "Vision 2020+" detailliert dargelegt hatte. "Damit setzt Kaeser seine Glaubwürdigkeit bei den Investoren aufs Spiel", sagte ein Fondsmanager, der namentlich nicht genannt werden wollte, dem "manager magazin".

Der Umstrukturierungsplan, den Kaeser Anfang August auf einer so genannten Roadshow verschiedenen Investoren vorgestellt hatte, sieht die Aufteilung des Konzerns in sechs einzelne, weitgehend selbständig operierende Einheiten vor. Von der Zentrale aus sollten deswegen tausende Stellen zurück in die Verwaltungen der einzelnen Einheiten zurückverlegt werden.

Wie Kaeser den Analysten nach Informationen des "manager magazin" weiter sagte, sollen die Einsparungen in den Querschnittsfunktionen sowie bei den Shared Services bis zu zwei Prozentpunkte mehr Marge bringen. Dies entspricht exakt dem Ziel der "Vision 2020+", die Marge mittelfristig um zwei Prozentpunkte zu steigern. Daraus ergibt sich ein Sparvolumen von 1,7 Milliarden Euro.

Bei den Arbeitnehmern dürften die Pläne auf Widerstand stoßen. "Wir haben die Zusage des Vorstands, dass die neue Strategie kein verkapptes Abbauprogramm ist", sagte ein -IG Metall-Sprecher auf Anfrage des Magazins.

