Politiker und Autoindustrie Endlich Abstand halten!

Für CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer ist die Sache mal wieder ganz einfach: Stephan Weil (SPD) muss weg. Dass der niedersächsische Ministerpräsident eine Rede zum VW-Abgasskandal dem Autokonzern vorab zur rechtlichen Prüfung vorlegte, sei "eine handfeste Affäre und muss definitiv Weils Rücktritt bedeuten", sagte Scheuer der "Passauer Neuen Presse".

Was für eine Chuzpe.

Fraglos ist Weils Verhalten problematisch. Es zeigt, dass die Verbindungen zwischen Politik und Automobilindustrie in Deutschland viel zu eng sind. Eine effektive Kontrolle findet nicht statt, weil viele Politiker handeln, als seien sie im Zweitjob als Autolobbyisten.

Als die VW-Affäre vor knapp zwei Jahren bekannt wurde, war Weil einerseits ein Landeschef, der mit Härte auf den Betrug eines heimischen Unternehmens reagieren musste. Zugleich war er Aufsichtsratsmitglied eines Konzerns, der zu einem Fünftel dem Land Niedersachsen gehört und mit Abstand der größte Arbeitgeber ist. Zwei Funktionen, die sich widersprechen.

Doch Weils problematische Doppelrolle ist zumindest öffentlich erkennbar und höchstrichterlich abgesegnet: Das sogenannte VW-Gesetz, das Niedersachsen ein Vetorecht beim Autokonzern sichert, besteht seit Jahrzehnten und hat zwei Klagen der EU-Kommission überstanden. Viele aktuelle und ehemalige Spitzenpolitiker spielen ihre Doppelrollen dagegen freiwillig - und oft im Hintergrund.

Im neuen SPIEGEL ist nachzulesen, wie es im März 2015 keine 48 Stunden dauerte, bis die Bundesregierung ihre Haltung zu verschärften Abgastests der EU änderte. Ausschlaggebend war eine Intervention des Daimler-Lobbyisten Eckart von Klaeden im Kanzleramt, in dem er zwei Jahre zuvor noch als Staatsminister gearbeitet hatte. Auch der frühere Verkehrsminister und heutige VDA-Chef Matthias Wissmann griff ein. Am Ende strich die Regierung ein konkretes Datum für die Einführung der Tests und kam den Herstellern auch in anderen Punkten weit entgegen.

Natürlich dürfen und sollten Politiker sich für die Anliegen einer Schlüsselindustrie interessieren, an der in Deutschland unmittelbar unmittelbar rund 800.000 Arbeitsplätze hängen. Doch neben dem Erhalt von Jobs sind sie auch noch ein paar anderen Interessen verpflichtet. Dazu gehört die Gesundheit der Bevölkerung, welche durch die überhöhten Abgaswerte von Diesel-Fahrzeugen bis heute gefährdet wird.

Im Umgang mit der Autoindustrie jedoch scheint vielen Politikern die Rolle des Industrielobbyisten über alles zu gehen. Das gilt nicht zuletzt für einen Parteifreund Scheuers: Verkehrsminister Alexander Dobrindt setzte sich im Verlauf der Abgasaffäre so vehement für die Dieseltechnologie ein, als gehörten ihm persönlich 20 Prozent von Volkswagen. Er blockierte auch ein Gesetz, mit dem betroffene Verbraucher Sammelklagen gegen VW hätten einreichen können. Das sind Schritte, die wenig mit Dobrindts offizieller Zuständigkeit für eine "leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur des Bundes" zu tun haben.

Der Ärger im Ausland war vermeidbar

Selbst wer Wirtschaftsinteressen für vorrangig hält, müsste spätestens jetzt Zweifel an der Nähe von deutschen Politikern zur Autoindustrie bekommen. Weil sie ihre Manipulationen untereinander absprachen, drohen den Herstellern sowohl in den USA als auch durch die EU-Kommission Kartellverfahren und neue Milliardenstrafen. Das Label "Made in Germany", das nicht nur für Ingenieurskunst, sondern auch hohe Korrektheit stand, ist dadurch in Gefahr.

Solche Verfahren hätten sich verhindern lassen, wenn die Behörden in Deutschland genauer hingeschaut hätten. Doch das Dobrindt unterstellte Kraftfahrtbundesamt ließ die Hersteller jahrelang mit fadenscheinigen Begründungen für ihre überhöhten Emissionen davonkommen. Im Jahr 2012 akzeptierte man sogar eigene Messungen von BMW und VW, die überhöhte CO2-Werte angeblich nicht bestätigen konnten.

Nun muss die deutsche Politik ihren Abstand zur Autoindustrie deutlich vergrößern. In Niedersachsen sollte dazu das VW-Gesetz in seiner heutigen Form abgeschafft werden. Es entstand 1960 nur, weil sich damals die CDU-geführte Bundesregierung und die SPD-geführte Landesregierung nicht auf eine umfassende Privatisierung von Volkswagen einigen konnten. Seitdem fielen Landespolitiker immer wieder durch eine bedenkliche Nähe zu VW auf. Spätestens die Affäre um mit Lustreisen gekaufte Betriebsräte zerstörte die Illusion, dass Volkswagen besonders gut kontrolliert werde.

In der Bundespolitik gibt es aber mindestens genauso viel Grund zur Selbstkritik. Die Rolle der Autolobbyisten und früheren CDU-Politiker von Klaeden und Wissmann zeigt einmal mehr, warum es mehr Transparenz über das Treiben von Interessenvertretern in Berlin geben sollte. Eine mögliche Konsequenz wäre ein "legislativer Fußabdruck", den die Organisationen Transparency International und Lobbycontrol fordern. Er würde dokumentieren, welche Lobbyisten Einfluss auf ein Gesetzgebungsverfahren genommen haben.

Unangenehme Fragen dürfte eine solche Dokumentation für Union wie SPD aufwerfen. Insofern ist es auch wenig glaubwürdig, wenn Scheuer die Abgasaffäre jetzt für Rücktrittsforderungen an den politischen Gegner nutzt. Deutlich eindrucksvoller wäre es, der CSU-Generalsekretär forderte zur Abwechslung mal den Rücktritt eines Autobosses.