Steuerkonzept EU-Finanzminister wollen Teil von Googles Umsatz

Die Finanzminister der vier größten Euro-Länder wollen Technologiekonzerne mithilfe eines neuen Modells stärker besteuern. Grundlage sollten erstmals die in Europa gemachten Umsätze sein, heißt es in einem Schreiben von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und seinen Kollegen aus Frankreich, Spanien und Italien.

Die Initiative geht auf den französischen Finanzminister Bruno Le Maire zurück, als erstes berichtete die "Financial Times" ("FT") darüber. "Wir sollten nicht mehr akzeptieren, dass diese Firmen in Europa Geschäfte machen, aber nur minimale Beträge in unsere Steuerkassen zahlen", schreiben die Minister.

Die EU-Kommission, die von den Ministern zu einem konkreten Umsetzungsvorschlag aufgefordert wird, begrüßte den Vorstoß. "Wir freuen uns über das Interesse an diesem Thema", sagte eine Sprecherin. Es werde auf der Tagesordnung der Wirtschafts- und Finanzminister Ende der Woche in Tallinn stehen. Unabhängig davon würden Pläne für eine gemeinsame Bemessungsgrundlage der Körperschaftssteuer weiter verfolgt.

Der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold nannte die Initiative überfällig: "Anstatt ihre Milliardengewinne in Steueroasen zu parken, müssen die Internetriesen auch in Europa ihren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten", sagte Giegold. Allerdings sehe er kaum Chancen für einen einstimmigen Beschluss.

EU-Staaten wie Irland haben in der Vergangenheit mit niedrigen Steuern gezielt multinationale Konzerne angezogen. Die irische Regierung war wegen der Minimalbesteuerung von Apple vor einem Jahr von der Kommission gemahnt worden, bis zu 13 Milliarden Euro von dem US-Konzern nachzufordern. Sie wehrt sich jedoch dagegen.

Bislang werden Konzerne wie Google , Facebook oder Apple auf Grundlage ihrer Gewinne besteuert. Diese mindern sie jedoch durch die gezielte Verteilung auf verschiedene Länder deutlich. So wurde kürzlich bekannt, dass der Ferienwohnungsvermittler Airbnb in Frankreich vergangenes Jahr weniger als 100.000 Euro an Steuern bezahlt hat - obwohl das Land nach den USA der zweitgrößte Markt ist.

Selbst eine niedrige Besteuerung der Umsätze könne "um Größenordnungen" höher sein als die bisherige auf Basis der Gewinne, zitierte die "FT" einen französischen Regierungsvertreter. Angepeilt ist demnach ein Steuersatz von zwei bis fünf Prozent.