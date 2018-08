Verspätete Züge Bahnchaos auf Sylt - wie weiter mit dem Hindenburgdamm?

Einen ungünstigeren Zeitpunkt für die Diagnose hätte es nicht geben können. Die milden Temperaturen hatten an Pfingsten noch einmal mehr Urlauber nach Sylt gelockt als schon in den Jahren zuvor. Doch wenige Tage vor der ersten Rückreisewelle, entdeckten Kontrolleure der Deutschen Bahn Unebenheiten auf den Schienen, die über den Hindenburgdamm führen. An einigen Stellen kamen feine Haarrisse hinzu.

Bei strenger Auslegung der Sicherheitsvorschriften hätte das eine Vollsperrung bedeuten können. Undenkbar also. Doch die Lokführer mussten das Tempo auf 20 Kilometer pro Stunde senken - eine Fahrt wie auf Porzellan. Vier Stunden Verspätung waren an dem Wochenende fast schon normal. "Verkehrstechnisch war das ein GAU", erinnert sich Bahn-Sprecher Egbert Meyer-Lovis.

Ein Fiasko, das sich auf der etwa 240 Kilometer langen Zugverbindung zwischen Hamburg und Sylt seit inzwischen mehr als zwei Jahren in der einen oder anderen Form beinahe täglich wiederholt. Züge fallen aus, sind verspätet - oder es fehlen Waggons, sodass die Reisenden eng zusammenrücken müssen.

Anfällige Verbindung

Betroffen sind Feriengäste, von denen in der Hochsaison täglich etwa 20.000 an- und abreisen, an Wochenenden und zu Beginn und Ende der Ferien sind es deutlich mehr. Hinzu kommen die gut 4500 Pendler, die täglich zwischen dem Festland und ihrem Arbeitsplatz auf der Insel unterwegs sind. Alternativen haben sie praktisch keine. Die Marschbahn über den Hindenburgdamm ist die zentrale Verkehrsader nach Sylt. Ein wenig Entlastung schafft allenfalls der Flughafen und eine Fähre der Rømø-Sylt-Linie, die ganz im Norden der Insel anlandet.

Anfällig war die Verbindung schon immer, denn auf ihrem Weg müssen die Züge zwei Nadelöhre passieren - zwischen Keitum und Morsum (auf Sylt) und zwischen Niebüll und Klanxbüll steht nur ein Gleis zur Verfügung. Besonders bei dichter Taktung in der Hauptsaison führt das dazu, dass schon geringste Verspätungen den Fahrplan in beide Richtungen nachhaltig aus dem Takt bringen.

Seit 2016 ist es besonders schlimm:

Im Dezember hatte die Nord-Ostsee-Bahn aufgegeben, nachdem sich Probleme an den Kupplungen der Waggons gezeigt hatten. Nicht an ein paar wenigen, sondern an allen. Die Bahn übernahm das Erbe, doch den Ausfall so vieler Wagen konnte auch der Riesenkonzern kaum kompensieren.





Kaum waren die Kupplungen repariert, begann neuer Ärger. Diesmal waren es die dieselelektrischen Loks von Bombardier, die reihenweise ausfielen. Die gesamte Flotte benötigte neue Motoren, Tanks und Komponenten für die elektrische Anlage - also nicht weniger als das gesamte Innenleben. Um den Betrieb wenigstens einigermaßen aufrechterhalten zu können, fuhren jeweils zwei Loks in die Werkstatt, deren Komponenten anschließend für die nächsten Zwei überholt wurden. "Rollkur" nennt die Bahn das, was verbrämt, dass es sich eher um eine Runderneuerung handelt.

Technische Probleme ohne Ende

So ganz geräuschlos ließen sich die Schwierigkeiten mit den anfälligen Loks nicht managen. Denn die Materialschwächen traten ja nicht abends im Schuppen auf, sondern mitten im Betrieb. Bleibt ein Zug auf freier Strecke liegen - möglichst noch im eingleisigen Bereich -, dann heißt das nicht selten Stillstand für alle. Über Stunden. Ein Rückstand, der sich über den Tag hinweg kaum aufholen lässt.

Die Probleme schlagen sich auch in den Statistiken nieder. Die Pünktlichkeitsquote sank phasenweise auf gut 60 Prozent. Moritz Luft von der Insel-eigenen Werbegesellschaft Sylt-Marketing spricht sogar von 40 Prozent, zumindest bei den Personenzügen. Auch die Zahl der gefahrenen Zugkilometer ging spürbar zurück. Allein im Mai um 6,5 Prozent. Der Vertrag mit dem Kieler Verkehrsministerium erlaubt hingegen allenfalls ein Prozent.

Zu denen, die die Dauerbaustelle schwer zu schaffen macht, gehört auch Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz. Der FDP-Politiker bemüht sich, den Druck auf die Bahn durch die Einforderung der vereinbarten Vertragsstrafen zu erhöhen: Im Februar, März und April waren es 350.000 Euro, im Mai sogar 500.000 Euro - abgezogen vom monatlichen Trassengeld, das etwa 3,5 Millionen Euro beträgt.

Die Bahn versucht derweil, ihr Image mit einer Entschuldigungskampagne wieder aufzupolieren. "Wir sind mit der Leistung, die wir derzeit gegenüber unseren Kunden aufbringen, überhaupt nicht zufrieden", sagt Bahn-Sprecher Meyer-Lovis.

Gleichzeitig verweist er auf die "sehr extreme Gemengelage". So wirke sich der allgemeine Fachkräftemangel auch auf die Bahn aus, die immer größere Schwierigkeiten habe, ausreichend Lokführer zu finden. Und außerdem: Angesichts der Engstellen auf der Marschbahn würden sich harmlose technische Probleme schnell zu umfangreichen Verspätungen auswachsen.

Auf der Suche nach Lösungen

Immerhin hat die Bahn jetzt den Etat drastisch aufgestockt, um Gleise, Weichen, Signalanlagen und Stellwerke zu ertüchtigen. Innerhalb der nächsten vier Jahren sollen insgesamt 160 Millionen Euro in die Marschbahn fließen, drei Mal so viel wie ursprünglich geplant. Bis die Bauarbeiten erledigt sind, werden die Pendler allerdings weiterhin Behinderungen ertragen müssen. Auch die Wartung des "rollenden Equipments" will die Bahn besser organisieren, um das Risiko von Ausfällen zu verringern.

Dass gleichzeitig auch die Trasse erweitert werden soll, wie sie von den Unternehmern auf Sylt immer wieder gefordert wird, glaubt Meyer-Lovis jedoch nicht. "Noch listet das Bundesverkehrsministerium die Marschbahn nicht einmal unter den Prioritäten mit besonderer Dringlichkeit", sagt der Bahn-Sprecher. Das aber wäre Voraussetzung dafür, dass das Projekt überhaupt in Angriff genommen würde. Im Oktober sei zum Thema Sylt-Verkehr ein neues Treffen geplant. Dann werde neu über die Dringlichkeit entschieden.

Allerdings hat es den Anschein, als ob die Bahn ohnehin weniger für den Ausbau brennt. Denn es würde wohl eher einen Gewinn für das Image bei Kunden bringen, als in der Bilanz.

Eine Voruntersuchung der Wirtschaftlichkeit des Ausbaus hat ergeben, dass die Kosten wahrscheinlich höher liegen als der Nutzen. Die knappen Mittel wären also in anderen Projekten besser angelegt. Dazu gehört etwa die Bahnstrecke bis zum Brunsbütteler Industriehafen oder ein zusätzliches Bahngleis in Hamburg, um den Hauptbahnhof zu entlasten.