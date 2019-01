Tarifstreit Ver.di ruft zu ganztägigem Streik der Flughafen-Sicherheit auf

Die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di ruft die Beschäftigten des Sicherheitspersonals erneut zum Warnstreik auf. Am morgigen Donnerstag sollen die Wachleute in Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart den ganzen Tag die Arbeit niederlegen. In Stuttgart mit der ersten Frühschicht gegen drei Uhr, in Düsseldorf und Köln-Bonn ab Mitternacht. Wie schon am Montag in Berlin ist auch an diesen Standorten mit starken Einschränkungen im Luftverkehr zu rechnen.

Die Arbeitgeber hätten nicht auf das Signal der Beschäftigten durch die Warnstreiks in Berlin-Tegel und Schönefeld am vergangen Montag reagiert und noch immer kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt, erklärt Ver.di in seiner Streikankündigung.

Ver.di fordert eine Erhöhung des Stundenlohns im Bereich der Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrolle auf 20 Euro brutto. Das bislang vorliegende Angebot der Arbeitgeber liegt deutlich darunter. "Auf dieser Grundlage ist ein Tarifkompromiss nicht möglich", betont Ver.di-Verhandlungsführer Benjamin Roscher. Sollte es weiterhin kein verbessertes Angebot geben, seien auch weitere Streiks nicht auszuschließen.

Die Verhandlungen werden am 23. Januar 2019 in Berlin fortgesetzt.