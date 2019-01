Britische Handelskammer Tausende britische Firmen bereiten sich auf No-Deal-Brexit vor

Nach Angaben der britischen Handelskammer haben bereits Tausende britische Unternehmen Notfallpläne erarbeitet, um sich auf einen ungeordneten Brexit vorzubereiten. Viele Unternehmen würden etwa erwägen, Teile ihrer Betriebe ins Ausland zu verlagern. "Unternehmen, die bereits damit begonnen haben, sind nur die Spitze des Eisbergs", teile die Kammer gegenüber der britischen Zeitung "The Guardian" mit. Ein Großteil der 75.000 Mitglieder hätte bereits Gelder für die Vorbereitung solcher Notfallmaßnahmen bereitgestellt.

"Nachdem das Abkommen von Premierministern Theresa May abgelehnt wurde, sehen wir eine massive Zunahme von Unternehmen, die sich vor den schlimmsten Auswirkungen eines No-Deal-Brexits schützen wollen", heißt es weiter in der Mitteilung des Verbands.

Allein in den vergangenen Tagen hätten 35 Firmen bekannt gegeben, Firmenaktivitäten ins Ausland zu verlagern, oder Waren einzulagern, um sich auf die schlimmsten Auswirkungen eines No-Deal-Brexits vorzubereiten. Darunter war etwa der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus, der auf der Insel 14.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im Falle eines ungeregelten Austritts aus der EU drohte der Konzern mit der Schließung von Fabriken. "All jene, die daran zweifeln, Airbus könnte im Falle eines No-Deal-Brexits Geschäfte von Großbritannien abziehen, liegen falsch", sagte Airbus-Chef Thomas Enders in einer Videonachricht.

Seit der Austrittsabstimmung im Jahr 2016 hat sich die britische Handelskammer wiederholt dafür eingesetzt, dass britische Exporteure Zugang zur Zollunion der EU behalten, wodurch Waren zollfrei eingeführt werden können. Theresa May hat jedoch darauf bestanden, dass Großbritannien sowohl die Zollunion als auch den EU-Binnenmarkt verlassen muss, um Freihandelsabkommen mit Drittstaaten wie den USA oder China abschließen zu können.

Labour-Abgeordnete Yvette Cooper möchte nun mit einem Änderungsantrag dafür sorgen, dass die Abgeordneten die Befugnis erhalten, den Brexit-Termin am 29. März zu verschieben. In ihrem Wahlkreis hat sowohl der Luxushersteller Burberry als auch der Süßwarenhersteller Haribo einen Produktionsstandort. Beide Firmen hätten sich mit Warnbriefen an sie gewandt und mit dem Abbau von Arbeitsplätzen gedroht.