Temer-Skandal Brasilien geht erneut gegen Fleischbaron vor

Die brasilianische Polizei hat das Haus des Milliardärs Joesley Batista durchsucht. Das sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Eine Razzia habe es auch in der Zentrale von Batistas Holdinggesellschaft J&F Investimentos in Sao Paulo gegeben. Der 44-Jährige ist eine Schlüsselfigur im Skandal um Brasiliens Präsidenten Michel Temer.

Über J&F kontrollieren Joesley Batista und sein älterer Bruder Wesley den weltgrößten Fleischproduzenten JBS. Im Mai hatten die Brüder die Bestechung zahlreicher Politiker gestanden. Im Gegenzug wurde das Strafverfahren gegen sie eingestellt. JBS akzeptierte eine Milliardenstrafe.

Am Sonntag allerdings wurde Joesley Batistas Immunität aufgehoben, der Oberste Gerichtshof billigte seine Festnahme. Daraufhin stellte er sich der Polizei. Auch der JBS-Manager Ricardo Saud habe sich gestellt, beide seien vorerst festgenommen worden, berichtete das Portal "O Globo".

Die Batistas haben auch Präsidenten Temer schwer belastet. Sie präsentierten eine Gesprächsaufzeichnung, in der er angeblich eine Schweigegeldzahlung an einen potenziellen Zeugen in Korruptionsermittlungen billigt. Der Präsident hat die Beschuldigungen wiederholt zurückgewiesen. Er stand am Rande des Rücktritts, eine Anklage scheiterte aber am Veto des Abgeordnetenhauses in Brasília.

Den Angaben zufolge wurde auch das Haus des früheren Staatsanwalts Marcelo Miller in Rio de Janeiro durchsucht. Miller solle Joesley Batista bei dem im Mai erzielten Vergleich im Strafverfahren geholfen haben.

Die Untersuchungshaft wurde damit begründet, dass Batista und Saud trotz ihrer Kooperation mit der Justiz wichtige Informationen ausgelassen hätten. Damit hätten sie gegen die Bedingungen für eine mögliche Straffreiheit verstoßen. Batista hatte sich zudem zu einem Vergleich über 110 Millionen Reais (rund 30 Millionen Euro) bereit erklärt, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen.

JBS hat mehr als 125.000 Beschäftigte. Zum Imperium gehört neben der Fleischproduktion unter anderem der Schuhkonzern Alpargatas mit der weltbekannten Flip-Flop-Marke Havaianas.

Vertreter von J&F und Miller wollten die Razzien nicht bestätigen. Ein Batista-Anwalt war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.