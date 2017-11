Börsenwert Chinesischer IT-Riese überholt Facebook

Der chinesische Internetgigant Tencent ist an der Börse erstmals mehr wert als Facebook. Am Dienstag trieb der Anstieg des Aktienkurses die Marktkapitalisierung in Hongkong auf den neuen Höchststand von mehr als 522 Milliarden Dollar. Facebook kam zuletzt auf rund 519 Milliarden Dollar.

Tencent ist zudem das erste asiatische Unternehmen, das die Marke von einer halben Billion Dollar knacken konnte. Der Konzern aus Peking betreibt unter anderem ein Facebook-Pendant, verschiedene Webportale, den Messenger-Dienst WeChat und hat ein eigenes Online-Bezahlsystem entwickelt. Zuletzt überraschte der Konzern im abgelaufenen Quartal mit einem Umsatzsprung von 61 Prozent auf umgerechnet 8,3 Milliarden Euro.

Der gewaltige Börsenwert ist noch kein Indikator für die Machtverhältnisse auf dem globalen IT-Markt. Tencent ist bislang vor allem in Südostasien präsent, Facebook und andere US-Konzerne sind hingegen weltweit erfolgreich.

Der Aufstieg von Tencent und anderen chinesischen Unternehmen wie Baidu oder Alibaba zeigt jedoch, dass sich der globale Wettbewerb rapide verschärft. Denn die chinesischen IT-Riesen versuchen nach und nach in immer mehr Länder zu expandieren - und haben für diese Strategie immer mehr Geld zur Verfügung.

Vergangenes Jahr sorgte der Konzern Tencent unter anderem für Schlagzeilen, als er für 8,6 Milliarden Dollar die finnische Spielefirma Supercell kaufte. Seither zielt Tencent darauf ab, beliebte Romane über seine E-Book-Plattform China Literature zu veröffentlichen und dann wiederum für Videospiele zu adaptieren. In den nächsten Jahren will das Unternehmen rund 1,5 Milliarden Dollar für neue kreative Inhalte ausgeben.

Zugleich plant Tencent, 2018 erstmals sein Online-Bezahlsystem im Ausland - in Malaysia - anzubieten. Erst kürzlich stiegt Tencent zudem bei der IT-Firma Snap ein. Tencents App WeChat gilt zudem inzwischen in Teilen als Vorbild für ähnliche Produkte von Facebook, Google und Co.